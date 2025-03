Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

Huta schrieb 04.12.24, 09:14

Vielleicht noch als Ergänzung zu meinem Beitrag von eben:



Masterflex prognostiziert für das laufende Jahr bei einem Umsatz von ca. 100 Mio Euro (unteres Ende der Prognose scheint hier nach Aussage des CFO wahrscheinlich) ein Ebit von "zwischen 12 und 15 Mio Euro" (wobei hier eher die Mitte wahrscheinlich sein soll).

Im letzten Jahr hat man bei einem Umsatz von 101,1 Mio Euro ein Ebit von 12,4 Mio Euro erreicht. Dies hat zu einem EpS von 82 Cent ausgereicht. Schafft man in diesem Jahr ein nur leicht besseres Ergebnis (die Mitte der Prognose wären ja sogar 13,5 Mio Euro) , dürfte sich das KGV bei dem aktuellen Kurs von irgendwas um die 8,30 Euro bei 10 befinden - sicher nicht zu teuer, grade auch im Vergleich zu den DAX Werten. Der Kurs gibt also schon Spielraum für deutliche Kurssteigerungen, falls dann auch die Nebenwerte wieder entdeckt werden sollten. Zu erwähnen ist dabei auch die Höhe der Ebitmarge. Diese lag in 2023 bei 12,2 % (viele Unternehmen arbeiten sehr intensiv daran, eine zweistellige Marge zu schaffen) und dürfte in diesem Jahr, sofern die Ziele erreicht werden, noch etwas höher liegen - wohlgemerkt in einem Jahr in dem umsatzseitig sicher eher Gegen- als Rückenwind herrscht.



Die Analysten (drei Stück bearbeiten die Masterflex) gehen für das laufende Jahr von einem EpS zwischen 83 und 86 Cent aus. Für die Jahre 2025 und 2026 liegt der Durchschnitt der Schätzungen bei 98 Cent (2025) bzw. 1,14 Euro (2026). Die Analysten gehen also davon aus, dass Masterflex von einer möglichen leichten Erholung der Wirtschaft überproportional profitieren könnte.



Zudem hat sich Masterflex zuletzt einen Konsortialkredit i.H.v. 55 Mio Euro gesichert, der dem Unternehmen sowohl interne als auch externe Wachstumsmöglichkeiten bieten soll. Masterflex bekennt sich ausdrücklich zu Wachstum auch durch Übernahmen - das Fernziel des Vorstands liegt für 2030 bei einem Umsatz von etwa 200 Mio Euro - sehr ambitioniert aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass der Vorstand auch dazu in der Lage ist, zu liefern.



Zu guter letzt ist auch die Bilanz in Ordnung. Man erinnert sich ja kaum noch dran aber Masterflex stand vor einigen Jahren mal ganz gewaltig nahe am Abgrund. Von diesem Abgrund hat man sich mittlerweile meilenweit entfernt. Die Eigenkapitalquote liegt inzwischen bei 63,5 % und (in meinen Augen noch wichtiger) Masterflex generiert einen schönen Cash Flow aus der laufenden betrieblichen Tätigkeit (ca. 9,3 Mio Euro in den ersten neun Monaten 2024), ist also auch in eher durchwachsenen Jahren dazu in der Lage, Cash zu generieren. Dadurch liegt die früher mal bedrohliche Schuldenquote inzwischen bei sehr moderaten 0,7 fachen des EBITDA.



MMn gehört Masterflex daher sowohl von den reinen Ergebniskennzahlen her als auch von der Bilanzstruktur und der strategischen Aufstellung (Masterflex bedient nicht nur eine Abnehmerbranche sondern ist sozusagen querbeet durch verschiedene Branchen tätig, was das Unternehmen auch etwas unempfindlicher gegen konjunkturelle Schwankungen mach - wie man in 2024 sieht) zu den interessantesten Nebenwerten auf dem Kurszettel. Wie immer ist das natürlich nur meine Meinung und keine Empfehlung.