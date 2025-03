Affirm: Volle Breitseite von Block und Klarna – Aktie auf böser Talfahrt!

Das amerikanische Fintech-Unternehmen wurde 2012 von Max Levchin (Mitgründer von PayPal) gegründet. Affirm bietet "Buy Now, Pay Later" (BNPL)-Lösungen an, mit denen Verbraucher Einkäufe in Raten zahlen können – oft zinsfrei, je nach Händlervereinbarung.

Affirm arbeitet mit großen Partnern wie Amazon, Shopify und Walmart zusammen und hat sich als eine der führenden BNPL-Plattformen in den USA etabliert. Die Firma ist seit 2021 an der Börse gelistet, kämpft aber – wie viele Fintechs – mit steigenden Zinsen und der Profitabilität ihres Geschäftsmodells.

Jetzt kommt es dicke für Affirm

Nachdem der Bezahldienstleister Anfang Februar überraschend gute Zahlen präsentierte und entgegen der Erwartung sogar einen Gewinn präsentierte, konnte sich die Aktie wieder deutlich erholen. Allerdings erwischte der Stimmungswechsel an der Wall Street Affirm vollkommen. Mittlerweile hat sich der Kurs vom Jahreshoch fast schon halbiert.

Volle Breitseite von Klarna und Block

Zum Auftakt der Woche haben Block und Klarna ihre "BNPL-Galeeren" quer gestellt und zwei wirkungsvolle Salven auf Affirm abgefeuert. Beide Konkurrenten kommen mit Nachrichten um die Ecke, die Affirm das Leben deutlich schwerer machen dürften. Die Anleger verlassen das angeschlagene Schiff.

Block integriert Afterpay in Cash App – "Cash App Afterpay" geht an den Start

Zum Start in die neue Woche berichtet Block, dass es die Ratenzahlungsdienste von Afterpay in seine Cash App integriert und führt die neue Marke "Cash App Afterpay" ein. Ab dieser Woche können berechtigte Cash-App-Nutzer die "Pay-in-4"-Option von Afterpay bei teilnehmenden Händlern nutzen. Die "Pay Monthly"-Funktion wird in den kommenden Monaten folgen.

Durch die Integration profitieren sowohl Händler als auch Verbraucher: Afterpay erhält Zugang zu den 57 Millionen monatlich aktiven Nutzern der Cash App, während Kunden ihre Ratenzahlungen bequem über die App verwalten können. Beim Online-Shopping lässt sich Afterpay direkt an der Kasse auswählen, um Einkäufe in mehrere Zahlungen aufzuteilen.

Klarna verkündet Börsengang und angelt sich Walmart

Das schwedische Fintech Klarna wird exklusiver Anbieter von Sofortkauf-Krediten für Walmart – und nimmt damit dem Konkurrenten Affirm eine begehrte Partnerschaft weg, wie CNBC berichtet.

Klarna, das kürzlich seine Pläne für einen Börsengang in den USA bekannt gab, wird Walmart-Kunden sowohl online als auch in den Filialen Finanzierungsoptionen bieten. Dies geschieht über das Fintech-Startup OnePay, an dem Walmart mehrheitlich beteiligt ist, so mit der Angelegenheit vertraute Personen.

OnePay, das diesen Monat seinen Namen von "One"geändert hat, wird das Nutzererlebnis über seine App steuern. Klarna übernimmt dabei die Kreditvergabe, mit Laufzeiten von drei bis 36 Monaten und Zinssätzen zwischen 10 und 36 Prozent.

Das neue Angebot startet in den kommenden Wochen und soll bis Weihnachten auf allen Walmart-Kanälen verfügbar sein. Bis Jahresende könnte es für Walmart die einzige "Buy Now, Pay Later"-Option sein.

Mein Tipp: Aktuell kommt es knüppeldick für Affirm. Mitten in die angeschlagene Stimmung platzen Block und Klarna mit unangenehmen Nachrichten rein. Gegenüber CNBC gibt sich der Konzern allerdings kämpferisch: "Wir gewinnen Aufträge, wenn Händler überlegene Leistung und maximalen Wert wünschen, dank unserer Vorteile im Versicherungs- und Kapitalmarktgeschäft. Wir werden unsere langfristige Strategie fortsetzen, mit unseren Produkten wettbewerbsfähig zu sein und nachhaltige Partnerschaften einzugehen."

Ob der Plan auch so aufgeht, dass muss Affirm mit seinen kommenden Quartalszahlen beweisen. Es dauert allerdings bis zum 7. Mai 2025 bis Affirm die Möglichkeit dazu bekommt. Bis dahin sollten Anleger die Entwicklung des Affirm-Kurses erst einmal von der Seitenlinie beobachten. Erste Einstiegsmöglichkeiten bieten sich bei weiter fallenden Kursen im Bereich 38 bis 40 US-Dollar.

Sollte die Aktie wieder anziehen, dann könnte mit dem Überspringen der runden Marke von 50 US-Dollar wieder Bewegung in den Kurs kommen und Anleger können einen ersten Fuß in die Tür stellen.

Bei Block sehen die Aussichten aktuell besser aus. Dass der Bezahldienstleister in seiner App jetzt 57 Millionen Usern verschiedene vier verschiedene Bezahlmöglichkeiten anbietet, sorgt für leichte Fantasie im Kurs. Zuletzt hatte es die Aktien von Block nicht viel weniger schlimm erwischt.

Um bei Klarna einzusteigen, müssen sich Anleger noch etwas gedulden. Das Fintech bereitet gerade seinen Börsengang vor. Die neue Partnerschaft mit Walmart ist da natürlich ein süßes Bonbon, um die Anleger anzulocken. Trotzdem ist der Börsengang kein Selbstläufer.

Da seit 2021 kaum große Tech-Unternehmen in den USA an die Börse gegangen sind, wird Klarna’s IPO als wichtiger Gradmesser für die Branche gesehen. Die Bewertung des Unternehmens erlebte dabei extreme Schwankungen: 2021 erreichte sie einen Höchststand von 46 Milliarden Dollar, fiel jedoch im folgenden Jahr – im Zuge des allgemeinen Einbruchs im Fintech-Sektor – um 85 %

Ob es sich lohnen könnte beim Klarna-IPO dabei zu sein, klären wir dann an anderer Stelle.

