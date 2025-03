General Atlantic vor Einstieg bei ProSiebenSat.1

Alexander909 schrieb 15.03.25, 12:14

hat mit der Einigung auf das Stimuluspaket definitiv weiter zugenommen. Zwar ist es noch nicht 100 % sicher, aber ich denke, es kommt. Wenn ich recht informiert bin, dann kommt der Bundesrat am 18.03. zusammen. Sollte der Bundestag am kommenden Dienstag zustimmen, könnte bereits am Freitag das fiskalische Stimuluspaket in trockenen Tücher sein.



Was bedeutet dies für MFE. Ausgangslage ist, daß durch die neue Bundesregierung und die finanziellen Möglichkeiten die Konjunktur - trotz der Zollpolitik von Trump - im Laufe des Jahres sich aufhellen wird. Spätestens 2026 dürfte die Konjunktur richtig Fahrt aufnehmen. Dies wiederum würde vermutlich zu einer deutlichen Erhöhung der Bewertung von Pro7 führen, da aktuell noch die düsteren Konjunkturaussichten bei der Aktie eingepreist sind. Als weiterer Trigger könnte noch ein Waffenstillstand in der Ukraine On top hinzukommen. Es wurde kolportiert, daß MfE die Zahlen und die Wahl abwarten möchte. Beides liegt hinter uns.



Aktuell ist die Aktie noch recht niedrig bewertet, die Aussichten würden sich durch das Finanzpaket deutlich bessern. Somit wäre nach der Verabschiedung des Paketes ein sehr guter Zeitpunkt für MFE ein Angebot zu lancieren. Sollte sich die Konjunktur wie von mir erwartet mittelfristig anziehen und Pro7 Geld in die Kassen spülen, könnte MFE die Früchte einer Übernahme sehr schnell ernten und dem Markt zeigen, daß man richtig gehandelt hat.



Wenn man einfach mal annimmt, daß eine Übernahme zu 100 % erfolgen wird und nur noch der Zeitpunkt unklar ist, dann würde ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % taxieren, daß schon bis kommenden Wochenende ein Angebot unterbreitet wird, zu 25 % bis nach der Vereidigung der neuen Bundesregierung und mit 25 %, daß in den Wochen nach der HV ein Angebot erfolgt.



Natürlich kann man in Mailand auch weiter abwarten, bis eine oder mehrere Beteiligungen verkauft werden, aber setzt sich dem Risiko aus, den richtigen Zeitpunkt verpasst zu haben, zumal auch Prag nicht dumm ist und sieht, daß jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen sein könnte.



Was den möglichen Deal mit GA angeht, schätzt JPMorgan, daß auf dem derzeitigen Kursniveau rund 10 % an Aktien benötigt würden. Je nachdem, ob man noch seine 6 Mio. eigene Aktien (oder ein Teil davon) für die Transaktion verwendet, dürfte GA m.E. mit rund 7 bis 9 % an Pro7 dann beteiligt sein. Übrigens würde ein weiterer größerer Aktionär eine Übernahme auch nicht erleichtern und billiger machen, insofern wäre es auch zu bedenken, ob man nicht lieber schneller als früher ein Angebot macht.