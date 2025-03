FM macht den ersten Spatenstich für ein hochmodernes Wissenschafts- und Technologiezentrum in Luxemburg

LUXEMBURG, 17. März 2025 /PRNewswire/ -- Die gewerbliche Sachversicherungsgruppe FM hat heute den Grundstein für das FM Science and Technology Centre, Europe, gelegt, eine hochmoderne Einrichtung in Luxemburg, die der Förderung der wissenschaftlichen Forschung und dem Austausch von Risikominderungspraktiken mit Kunden und Interessengruppen in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) dient. Die neue Einrichtung bringt das technische Fachwissen und den einzigartigen Ansatz von FM, wissenschaftlich fundierte Lösungen für neu auftretende Risiken zu finden, noch näher an die Kunden in EMEA heran.

Das ehrgeizige Projekt unterstreicht das starke Engagement von FM in der EMEA-Region, seine Aufgabe der Risikominderung und die Partnerschaften, die das Unternehmen mit seinen Kunden eingeht, um deren Geschäftsabläufe zu schützen und Verluste zu verhindern, bevor sie entstehen. Das Projekt soll im Jahr 2027 abgeschlossen sein.

Das FM Science and Technology Centre, Europe, verstärkt die Präsenz von FM in Luxemburg, wo sich seit 2017 der europäische Hauptsitz des Konzerns befindet. Luxemburg ist ein wichtiger strategischer Standort für FM mit seiner zentralen geografischen Lage in Europa und dem Zugang zu Kunden und Talenten aus mehreren Nachbarländern, darunter Frankreich und Deutschland.

Das neue Wissenschafts- und Technologiezentrum wird sich auf Spitzenforschung zu Klimagefahren, Technologie in der Industrie und Lösungen zur Verhinderung von Cyberrisiken konzentrieren. Darüber hinaus wird die Einrichtung ein kollaboratives Umfeld für FM-Kunden, Interessenten, Kollegen und Partner schaffen, in dem sie Schulungen erhalten und in experimentellen Labors lernen können. Das Projekt zeigt den einzigartigen, ingenieurbasierten Ansatz von FM zur Risikominderung und Schadenverhütung durch wissenschaftliche Forschung, der für die Unterstützung der Widerstandsfähigkeit der Kunden heute und in Zukunft entscheidend ist.