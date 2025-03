Verleihung der Goldenen Bullen 2025 in München (FOTO)

München (ots) - Am 14. März 2025 fand in München im Rahmen einer exklusiven Gala

die diesjährige Verleihung der renommierten "Goldenen Bullen" statt. Der Titel

"Unternehmer des Jahres 2025" ging an Christian Klein, Vorstandsvorsitzender von

SAP. Neben dem "Unternehmer des Jahres" wurden die herausragendsten Akteure der

Finanzbranche, die Innovationskraft, nachhaltigen Erfolg und strategische

Weitsicht bewiesen haben, mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet.



Seit über 30 Jahren sind die "Goldenen Bullen" eine der wichtigsten

Auszeichnungen der deutschen Finanzszene, deren Preisträger von den Redaktionen

von EURuro, EURuro am Sonntag und BÖRSE ONLINE aus der Börsenmedien AG in

Zusammenarbeit mit renommierten Experten ermittelt werden. Am 14. März fand nun

die feierliche Verleihung der begehrten Trophäen in München statt.





