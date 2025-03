Tesla - Aktie im Rampenlicht - 17.03.2025

Mit einer Performance von -6,17 % musste die Tesla Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Tesla mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -51,19 % hinnehmen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

Die US-Börsen haben am Montag ihre jüngste Erholung fortgesetzt - wenn auch mit gebremstem Schaum. Im Fokus stehen Konjunkturdaten. Allerdings hielten Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent, der die jüngsten Kursverluste in New York als …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Stuttgart / New York 17.03.2025 - Der Autobauer Mercedes-Benz hat eine neue Plattform vorgestellt, die eine Reichweite von 800 Kilometern ermöglichen soll. Investoren warnen vor einem großen Crash bei Tesla. Mercedes-Benz hat letzte Woche die dritte …