Daimler Truck: Jetzt werden die schweren Geschütze aufgefahren!

Doch in der vergangenen Woche hatten die Anteile mit einem heftigen Einbruch zu kämpfen, nachdem Berichte kursierten, wonach die Regierung von US-Präsident Donald Trump prüft, Abgasnormen zu entschärfen . Das würde für europäische Hersteller, die ihren Fokus auf möglichst effiziente und emissionsfreie LKWs gelegt haben, gegenüber US-Herstellern benachteiligen.

Für die Aktie von Daimler Truck verlief das Börsenjahr trotz der Konjunktur- und Absatzkrise bislang zufriedenstellend. Am Montag verzeichnet das Papier gegenüber dem Jahreswechsel einen Gewinn von 9,2 Prozent. Zeitweise lagen die Zugewinne jedoch noch deutlich höher, erst recht nach der Ankündigung des milliardenschweren Investitionspaketes der zukünftigen Bundesregierung.

Die Vorstandsvorsitzende kauft zu – für mehrere Hunderttausend Euro!

Von dem zwischenzeitlichen Einbruch auf unter 35 Euro und damit dem tiefsten Stand seit Ende November haben sich die Anteile inzwischen erholen können, wenngleich das Jahreshoch bei 45,25 Euro noch ein gutes Stück entfernt ist.

Um ihr Vertrauen in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens ungeachtet von Handelsstreitigkeiten, Wirtschaftsflaute und Konkurrenzdruck zu untermauern, hat jetzt Vorstandsvorsitzende Karin Radström schweres Geschütz aufgefahren.

Wie aus an die Börsenaufsichtsbehörde übermittelten Dokumenten hervorgeht, hat Radström bereits am vergangenen Freitag einen hunderttausende Euro schweren Insiderkauf vorgenommen. Zum Preis von 40,40 Euro erwarb sie Anteile mit einem Gesamtwert von 412.567 Euro.

Das ist der größte Insiderkauf nach der Berufung von Eva Scherer in den Vorstand des Unternehmens, nachdem sie zuvor Mitglied des Aufsichtsrats war. Sie hatte nach ihrer Ernennung zur Finanzchefin Anteile im Wert von 391.837 Euro erworben.

Aktie legt am Montag zu, setzt Erholung fort

Der am späten Montagmittag bekannt gewordene Insiderkauf blieb für die Aktie bislang ohne größere Auswirkungen. In einem insgesamt freundlichen Gesamtmarktumfeld konnte Daimler Truck am Montag etwas mehr als ein Prozent zulegen und seine Erholung nach dem jüngsten Einbruch fortsetzen. Für neue Impulse könnte sorgen, wenn das milliardenschwere Investitionspaket von Union und SPD Bundestag und Bundesrat passiert hat, denn noch stehen die Abstimmungen auf der Kippe.

Fazit: Mehr als nur ein Vertrauensbeweis!

Für 2025 ist der Nutzfahrzeughersteller mit dem 8,6-fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt unter dem historischen Durchschnitt von bislang 9,4. Außerdem liegt die Dividendenrendite für 2024 geschätzt bei 4,5 Prozent, für 2025 bei 5,2 Prozent.

Es gibt neben dem Wunsch der Vorstandsvorsitzenden, Vertrauen in das von ihr geleitete Unternehmen und dessen Geschäftsentwicklung zu demonstrieren, also auch handfeste Argumente für ein (vergrößertes) Investment in Daimler Truck – vor allem vor dem Hintergrund eines Value-orientierten Investmentansatzes. Es gibt derzeit nur wenige Gründe, dem Vorbild von Karin Radström nicht zu folgen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 40,61EUR auf Tradegate (17. März 2025, 18:31 Uhr) gehandelt.

