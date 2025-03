SDAX-Rallye: Kleinunternehmen führen weltweite Börsenaufschwünge an!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen sich die internationalen Aktienmärkte überwiegend positiv. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet ein moderates Plus von 0,25% und steht aktuell bei 23.137,92 Punkten. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, entwickelt sich etwas stärker und legt um 0,46% auf 29.532,62 Punkte zu. Besonders bemerkenswert ist die Performance des SDAX, der die kleineren Unternehmen umfasst, mit einem deutlichen Anstieg von 2,66% auf 16.212,09 Punkte. Auch der TecDAX, der die Technologiewerte in Deutschland repräsentiert, zeigt sich mit einem Plus von 0,45% auf 3.808,48 Punkte in guter Verfassung. Auf der anderen Seite des Atlantiks setzt sich der positive Trend fort: Der Dow Jones Industrial Average, einer der wichtigsten US-amerikanischen Indizes, steigt um 0,67% und erreicht 41.686,37 Punkte. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, verzeichnet ebenfalls ein Plus von 0,40% und steht bei 5.647,11 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die Märkte weltweit von einer positiven Stimmung getragen werden, wobei insbesondere der SDAX mit seiner starken Performance hervorsticht.Die Anleger scheinen optimistisch gestimmt zu sein, was sich in den überwiegend positiven Entwicklungen der Indizes widerspiegelt.Siemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 2.97% an, gefolgt von Sartorius Vz. mit 2.96% und Bayer, das um 2.13% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Infineon Technologies einen Rückgang von -1.17%, während Zalando um -1.43% fiel. Symrise hatte den stärksten Verlust im DAX mit -2.28%.ThyssenKrupp sticht im MDAX mit einem beeindruckenden Plus von 5.97% hervor, gefolgt von HelloFresh mit 4.60% und Carl Zeiss Meditec, das um 4.29% zulegte.Auf der anderen Seite musste Bilfinger einen Rückgang von -0.71% hinnehmen, während TRATON um -1.07% fiel und Lanxess mit -1.22% ebenfalls schwach abschnitt.Im SDAX dominiert SFC Energy mit einem Anstieg von 14.15%, gefolgt von Energiekontor mit 12.74% und mutares, das um 10.25% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Grand City Properties einen Rückgang von -1.10%, Douglas fiel um -2.73% und Springer Nature hatte den stärksten Verlust mit -3.08%.IONOS Group führt die TecDAX-Werte mit einem Anstieg von 5.93% an, gefolgt von Carl Zeiss Meditec mit 4.29% und AIXTRON, das um 4.24% zulegte.SILTRONIC AG musste einen Rückgang von -0.51% hinnehmen, während Formycon um -0.91% fiel und Infineon Technologies erneut mit -1.17% schwach abschnitt.Im Dow Jones führt Walmart mit einem Anstieg von 2.39%, gefolgt von 3M mit 1.89% und Unitedhealth Group, das um 1.88% zulegte. Apple verzeichnete einen Rückgang von -0.99%, während Amazon um -1.33% fiel und NVIDIA den stärksten Verlust mit -2.92% hatte.Im S&P 500 sticht Intel mit einem Anstieg von 8.07% hervor, gefolgt von Enphase Energy mit 6.63% und Domino's Pizza, das um 5.55% zulegte.Super Micro Computer fiel um -2.16%, Garmin um -2.21% und Aon Registered (A) verzeichnete den stärksten Rückgang mit -2.46%.