Diese dividendenstarke Immobilienaktie ist jetzt zum Kauf empfohlen!

Doch die globale Zinswende hat in den vergangenen Jahren zu einer Kapitalflucht aus der hochspezialisierten Nische geführt. Das Geschäft ist mit hohen Investitionskosten verbunden. Die stark gestiegenen Zinsen machten diese noch teurer und sorgten so für geringere Investitionserträge. Zusätzliche Einnahmen aus der Vermietung von neuen Masten zu generieren, kostete viel Geld.

Wells-Fargo-Analyst stuft die Branche hoch

Das sorgte für sinkende Aktienkurse und eine Underperformance gegenüber weniger kapitalintensiven Immobilieninvestitionen. Trotz der inzwischen vollzogenen Wende hin zu wieder sinkenden Leitzinsen hinkt die Kursentwicklung sowohl dem Gesamtmarkt als auch dem Rest der Branche hinterher.

Geht es jedoch nach dem Willen der US-Großbank Wells Fargo bietet die anhaltende Underperformance eine Investitionschance. Vor allem für die Anteile von American Tower, dem nach Marktkapitalisierung größten Player der Branche, sind die Analysten der Bank zuversichtlich.

American Tower jetzt übergewichten!

In einer Studie zur Aktie hob der leitende Experte Eric Luebchow, der laut des Vergleichsportals für Wall-Street-Analysten TipRanks als überdurchschnittlich zuverlässig gilt, seine Empfehlung von zuvor "Gleichgewichten" auf "Übergewichten" an. Den fairen Wert der Aktie sieht er bei 230 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 7,5 Prozent bedeutet.

Im Vergleich zum direkten Konkurrenten Crown Castle, der mit einem Börsenwert von 44,8 Milliarden US-Dollar etwa halb so groß ist, gibt er American Tower den Vorzug. Zwar hob er auch sein Rating für die Nummer 2 an – allerdings nur auf "Gleichgewichten" von zuvor "Untergewichten".

Finanzielle Flexibilität in unsicheren Zeiten

Als Grund für sein Upgrade für die Aktie von American Tower gibt er die verbesserte Schuldenquote an, die es dem Unternehmen erlaube, in einem von wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägten Umfeld das Wachstumsziel von 8 Prozent zu erreichen. Um diesen Betrag sollen die bereinigten Mieterlöse in den kommenden drei Geschäftsjahren steigen.

Gleichzeitig bliebe seiner Einschätzung nach genügend Spielraum, um Investoren mit weiteren Dividendenerhöhungen sowie Aktienrückkäufen bei der Stange zu halten. Gegenwärtig bietet American Tower eine jährliche Dividende von 6,48 US-Dollar pro Aktie, was tagesaktuell einer Dividendenrendite von 3,0 Prozent entspricht.

Zuletzt hatte das Unternehmen seine Ausschüttung Anfang März erhöht, und zwar um 4,9 Prozent. Das war eine unterdurchschnittliche Anhebung, denn die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) lag in den vergangenen 10 Jahren bei 16,6 Prozent.

Branche im Aufwind, Kursgewinne gegen den Trend

Die bereits zum Wochenauftakt vorgenommene Heraufstufung sorgte für Kaufinteresse. Während die Aktie am Montag um 0,8 Prozent zulegte, kann sie auch am Dienstag in einem sonst schwachen Gesamtmarktumfeld um 0,7 Prozent steigen. Seit dem Jahreswechsel steht so ein beachtlicher Gewinn von bereits 16,9 Prozent zu Buche – eine klare Outperformance gegenüber dem S&P 500.

Eine ähnlich überzeugende Vorstellung ist auch Mitbewerber Crown Castle gelungen. Das Papier verteuerte sich im selben Zeitraum um 15,4 Prozent. Das beweist, dass die Branche wieder auf verstärktes Anlegerinteresse stößt – eine gute Voraussetzung für weitere Kursgewinne.

Fazit: Gut als defensive Beimischung geeignet!

Wer sich über die Empfehlung des Wells-Fargo-Analysten hinwegsetzen und lieber auf den Konkurrenten Crown Castle setzen möchte, wird mit einer mehr als doppelt so hohen Dividendenrendite belohnt. Die Nummer 2 der Branche bietet aktuell 6,1 Prozent bei einer gleichzeitig günstigeren Bewertung.

Während American Tower für 2025 mit dem 22-fachen der erwarteten Mieteinnahmen bewertet ist, legen Investoren für Crown Castle nur das 15,6-fache auf den Tisch. Allerdings ist die Schuldenquote von Crown Castle deutlich höher, was im Fall anhaltend hoher Leitzinsen für geringere finanzielle Spielräume und damit auch eine operative Underperformance gegenüber American Tower sorgen könnte.

Wem eine gesunde Bilanz wichtiger ist als eine besonders hohe Dividende, sollte daher American Tower den Vorzug geben. Als defensive Depotbeimischung sind grundsätzlich jedoch beide Aktien geeignet.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die American Tower Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 196,0EUR auf Tradegate (18. März 2025, 16:37 Uhr) gehandelt.