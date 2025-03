ARENA 90s DAYS - DAS ULTIMATIVE RETRO-SKI-EVENT

--------------------------------------------------------------

Zell am Ziller (ots) - Von 4.-6. April 2025 in der Zillertal ArenaAm ersten Aprilwochenende wird die Zillertal Arena zum Mekka für alle90er-Jahre-Fans. Namhafte Live-Bands & DJs performen die größten Hits der 90erJahre und sorgen für ein Wochenende voller Pistenspaß und Partyhighlights. Werim Retro-Outfit auf die Piste geht, bekommt den Tagesskipass am 4. und 5. Aprilum ? 35,00.REDNEX, BELLINI, ATC, CULTURE BEAT u.v.m....besser bekannt unter "Cotton Eye Joe", "Samba De Janeiro", "Around The World"und "Mr. Vain", bringen die 90er-Jahre mit Ihren Live-Konzerten in die Arena.Die Hannes Alm in Königsleiten, die Umbrella Bar in Gerlos und die Wiesenalm inZell am Ziller verwandeln sich dabei in Tirols größte Retro-Disco. Wer sichvorab schon in Stimmung bringen will, kann das mit der "Arena 90s Days"-Playlistauf Spotify machen.Retro-Look & SkivergnügenNeben den Live-Konzerten bringen DJ-Sets und Après-Ski-Partys in den Hütten90er-Feeling ins größte Skigebiet im Zillertal. Für die richtigen "Good Vibes"auf der Piste sorgt allerdings das eigene Outfit - also rein in die knalligeNeon-Jacke und raus mit der Sonnenbrille. Für den perfekten 90s Look sorgenkultige Give-Aways wie Gymbag, Lanyards und Stirnbänder. Aufgrund der Höhenlagemit 77 % der Pisten über 1.700 Metern tun die Pistenverhältnisse der Stimmungsicherlich keinen Abbruch.Weitere Informationen & Programm unter: https://www.zillertalarena.com/90sdaysPressekontakt:Zillertal ArenaSandra GraslTelefon: +4352827165E-Mail: mailto:marketing@zillertalarena.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/178997/5992699OTS: TVB Zell-Gerlos, Zillertal Arena