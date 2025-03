Arbeitgeber bieten 5,5 Prozent mehr Geld im öffentlichen Dienst

BERLIN (dpa-AFX) - Die Arbeitgeber bieten für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 5,5 Prozent mehr Geld. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag bei den Tarifverhandlungen in Potsdam aus Teilnehmerkreisen. Das Angebot liegt unter der Gewerkschaftsforderung von acht Prozent mehr, mindestens aber 350 Euro zusätzlich. Zudem blieben mehrere andere Knackpunkte offen. Somit blieb unklar, ob eine Einigung in Reichweite war. Die Gespräche liefen den ganzen Montag weiter.

Die dritte Runde der Tarifverhandlungen hatte schon am Freitag begonnen und gestaltete sich äußerst zäh. Für die Arbeitgeber verhandeln das Bundesinnenministerium und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände VKA. Auf der Arbeitnehmerseite stehen die Gewerkschaften Verdi und dbb Beamtenbund. Es geht um Einkommen und Arbeitszeiten für rund 2,5 Millionen Beschäftigte von der Kita bis zur Müllabfuhr.