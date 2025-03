Energiekontor profitieren von Hoffnung auf Finanzpaket

rabajatis schrieb heute 12:28

Wie geschrieben: Die Union, "der Söder" macht jetzt die Politik von Habeck.



o Jahrelang wird da mit Worten brutal auf die Grünen draufgehauen. Migration als Haupthema aufgeblasen, obwohl eher die Alterung der Gesellschaft und fehlende Arbeitskräfte das Problem sind.

o Die Union entzieht der Ampel via BVerfG die Möglichkeit über die Schuldenbremse hinauszugehen. Jetzt verhandelt sie selbst ca. 10fach höhere Schulden mit der SPD aus.

o Die Union verhindert die Co-Finanzierung des Stromnetzausbaus - den sie selbst unter ihrer Regierungszeit zuvor jahrelang nicht gemacht hat - und damit auch einen günstigeren Industriestrompreis für Höchstverbraucher. Das alles will jetzt die Union umsetzen. Die Grünen konnten das mit der FDP nicht.

o Die Union will Bioenergie fördern und wird wohl gemäss ihrer Energieagenda vom November 2024 den CO-Preis weit höher treiben als bisher vorgesehen. Damit auch fossile Energien wie Benzin, Diesel, Heizöl, Erdgas weit mehr als bisher verteuern. Was letztlich Erneuerbare Energien ohne CO2-Kostenrucksack wie von Energiekontor angeboten am Markt begünstigt.



Das hat alles schon einen sehr bitteren Beigeschmack. Es gibt eben nur eine Realität und die ist erneuerbar, die ist die Elektomobilität, die ist die strombasierte Heizung (Wärmepumpe). Das sind heute die effizientesten Energieformen und heute verfügbar. Nicht wie neue auch kleine Atomkraftwerke 2035 oderso. Da wurde eine Menge Blödsinn den WählerInnen erzählt. Oder man nehme die Verteidigungsausgaben: Da hat Herr Habeck 3,5 % des BIP als nicht ausgeschlossen angesehen und SPD, CDU/CSU hielten das für völlig übertrieben. Nun machen sie selbst mit dem Open limit nach oben vielleicht noch mehr. Schade für Deutschland um den politischen Sachverstand der hier verlorengegangen ist.



Dazu kommt aber auch aktuell ein US-Präsident, der offenbar nicht mehr weiss wo er lebt. Denn er macht mit seiner Politik gerade "Europe great again" - nicht die Vereinigten Staaten von Amerika. Europa hatte vermutlich nie einen erfolgreicheren Präsidenten als Donald Trump. ;-)



Endlich stimmt also auch das allgemeine Börsenumfeld für die Energiekontor-Aktie. Das es vom Unternehmen her mit dessen Rekordkurs stimmte, das war ja schon länger so. Aber ohne ein entsprechendes Umfeld hilft das halt nicht. Sollte jetzt am Kapitalmarkt viel Geld aus US-Aktien in zweite, dritte Reihewerte in Europa fliessen, dann ändert sich die Lage deutlich. Dann werden Aktien gesucht die "vom Investitionsboom" profitieren. Das sind die Zykliker wie Stahlaktien - gerade bei den Verteidigungsausgaben. Siehe die Salzgitter AG, die sich aktuell im Qualifizierungsprozess ihres Stahls für Geldtransporter etc. auch für Panzerstahl befindet. Aber es sind eben auch die Energieaktien und dann ist man auch bei Energiekontor.