Deutliche Kursgewinne

Die Anleihen erholten sich damit von den deutlichen Kursverlusten, die seit Monatsbeginn aufgelaufen waren. Die Kurse waren insbesondere mit der Erwartung von stark steigenden Schulden in Deutschland kräftig gefallen. Hintergrund ist die Aussicht auf ein historisches Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur.

Am Dienstag soll der Bundestag das geplante milliardenschwere Finanzpaket beschließen, das Union, SPD und Grüne ausgehandelt haben. Am Freitag folgt der Bundesrat. Nötig sind jeweils Zweidrittelmehrheiten. Mehrere Abgeordnete wollen das Vorhaben aber noch per Eilantrag in Karlsruhe stoppen./jsl/mis