Weiter erholt nach Daten

Timburg schrieb 13.03.25, 07:50

eigentlich wollte ich mich erst nach dem Urlaub mit der üblichen Monatsstatistik zurückmelden - wie bereits in den letzten Postings angedeutet. Da ich aber sehe dass sich manche Sorgen um meinen Verbleib machen, noch paar Zeilen bevor es in den Flieger Richtung Süden geht. Man bemerkt es ja deutlich dass eine entspannte Diskussion bei WO einfach nicht mehr möglich ist; und das betrifft natürlich nicht nur diesen Thread hier. Mich auf dieses Kindergartenniveau einzulassen ist einfach nicht mein Ding. Sollen die WO-Verantwortlichen doch einfach weiter zusehen, wie das Board von einigen lästigen Trollen kaputtgemacht wird. Tut mir zwar leid für die Jüngeren welche eigentlich am Anfang des Depotaufbaus stehn - aber da muss man auch mal etwas gegen dieses Phänomen tun. Wir haben es vor 5-6 Jahren ja auch geschafft, dass da mal der eine oder andere aus dem Thread weggesperrt wurde. Aber diese geschlossene Gemeinschaft ist schon lange nicht mehr vorhanden. Schade.



Und dann geht mir der Grundton bei WO zusehend auf die Nerven. Um mal beim Werthaltigs Vergleich mit Thomas Mann und dem Boot zu bleiben: bei WO ist das Boot schon seit langem hochkantig rechtsseitig umgekippt. OK, wir haben eine Meinungsfreiheit, also akzeptiere ich diesen Trend. Bedeutet aber nicht das ich mich hier jeden Tag rumtreiben muss und mir die Stammtischparolen antun muss. Da reicht es auch nicht wenn ich vereinzelt Stimmen wie jeden von Ulf höre, mit dem ich anscheinend auf einer Wellenlänge bin. Sind eher die angenehmen Ausnahmen. Wobei ich - nicht nur in Punkto Politik, sondern auch was Börse betrifft - solchen Ausnahmeinvestoren mehr Ohr schenke als den 20 aktivsten Postern in der WO-Mitgliedsstatistik.



OK, soviel zum Thema warum ich hier nur noch sporadisch anwesend bin. Wobei das Depot natürlich völlig unabhängig davon läuft. Hatte ja noch geschrieben dass ich mich von paar Sachen (Reedereien, Tech ohne Divi und teilweise Rohstoffe) getrennt hab. Dafür bei einigen Mauerblümchen aufgestockt, welche nicht so 1:1 von S&P oder NDX abhängig sind. Alles in allem eine recht gute Entscheidung und mal abgesehen von diesem Dienstag, als es auch paar HY wie Verizon, Midcap usw. getroffen hat und der NBIM-II ca. 1,5% im Minus war, ist mein Depot mehr als solide durch die etwas ruppigere Zeiten gekommen. Wobei wir eigentlich in einer notwendigen kleinen Korrektur sind und Schlagzeilen wie Crash, Blutbad usw. völlig unangebracht sind. Gibt aber anscheinend viele Akteure welche erst seit paar Jahren dabei sind und nur Pluszeichen kennen. Auf jeden Fall bin ich beim Blick auf die Kurstafel viel entspannter als Ego-Donald, welcher so langsam Schnappatmung bekommt. Na gut, meine persönliche Meinung: man kann sich als US-Präsident gegen Lesotho, Panama und Grönland groß aufspielen. Man kann natürlich auch der geschwächten Ukraine in den Rücken fallen und seine "Deals" auf unverschämte Art durchboxen. Aber man kann das "big smart money" nicht täuschen und schon gar nicht beeinflussen. Und da scheint das Großkapital genau so Bedenken zu haben wie ich und viele andere auch. Dass diese Art von Politik zu keinem guten Ende führen kann. Na gut, wir werden ja sehen wo wir in paar Jahren stehn.



Ich für meinen Teil hab vor, einfach die Füße still zu halten, weiter meine Dividenden/Zinsen kassieren und zu sehn, wie sich meine Statistik entwickelt. Als einer der ja immer 500-600€ monatlich als Ziel anvisiert hatte, hab ich von meinen aktuellen ca. 1100€ Einkommen monatlich natürlich einen Puffer, um auch den einen oder anderen Rückschlag zu verkraften. Und solange meine Frau noch arbeitet bleibt auch weiterhin ein großzügiger Spielraum, um auch mal weiter was dazuzukaufen. Wobei dies für den Thread ja sowieso nicht relevant ist; man hat ja bemerkt dass ich da ganz andere Präferenzen hab als der Rest der Anleger. Aber ich mag solche unbeachteten Titel einfach und bin damit auch - bis auf paar Ausnahmen - recht gut gefahren. Freu mich auf jeden Fall auf die Divisaison, da sich bis dahin (Ende Mai-Anfang Juni) auch schon mal herauskristallisiert, ob ich das gute Ergebnis aus 2024 wieder erreichen kann. Ihr werdet es auf jeden Fall verfolgen können - versprochen.



Dann eine schöne Zeit, man hört sich im April

Timburg