Der BDZV zu den geplanten Warnstreiks an bayerischen Zeitungsverlagen

Berlin (ots) - Die bayerische wie auch die deutsche Zeitungslandschaft insgesamt

ist typisch mittelständisch organisiert und wird geprägt von Blättern im

lokalen, regionalen und überregionalen Bereich. Zugleich befindet sich die

Pressebranche in einem tiefgreifenden Umstrukturierungsprozess, der den

Verlagsunternehmen neue und obendrein weltweit agierende Wettbewerber sowohl im

Leser- als auch im Werbemarkt beschert. Dabei verändern sich die

Marktverhältnisse in einer Geschwindigkeit, die den Verlagen ein hohes Maß an

Investitionen in neueste Technik bei gleichzeitig steigenden Kosten abverlangt.



Für den Abschluss des derzeit zu verhandelnden Flächentarifvertrags bedeutet

dies, den betroffenen Verlagen die notwendige Beweglichkeit zu geben, um schnell

auf die sich ständig durch Transformation und unsichere wirtschaftliche

Rahmenbedingungen verändernden Marktbedingungen reagieren zu können. Dabei muss

der Flächentarifvertrag nicht nur die wirtschaftlich starken Verlage als Maßstab

für einen Tarifabschluss berücksichtigen, sondern auch diejenigen Verlage, die

in wirtschaftlich herausfordernden Gegenden ihr Verbreitungsgebiet haben.





Maßstab muss der kleinste gemeinsame Nenner sein. Reichen diese

Mindestgehaltsbedingungen nicht, um das erforderliche qualifiziertes Personal zu

gewinnen, dann steht es jedem Verlag frei, übertarifliche Zulagen zu gewähren.

Bezeichnenderweise wird deshalb auch im nach Einkommen und Wirtschaftskraft

starken Süden der Republik zu Warnstreiks aufgerufen und nicht im

strukturschwächeren Norden oder Osten.



Der DJV verlangt faire Bedingungen. Das ist das gute Recht einer Gewerkschaft.

Dem schließen wir uns unsererseits gerne an und weisen darauf hin, dass der DJV

in Nordrhein-Westfalen vor Kurzem mit einer großen Verlagsgruppe

Haustarifverträge ausgehandelt hat, die schon das Niveau der bestehenden

Tarifverträge für die Zeitungsbranche unterlaufen und so unfair in den

Wettbewerb eingreifen.



In dieser Gemengelage strebt der Bundesverband Digitalpublisher und

Zeitungsverleger e.V. (BDZV) einen Tarifabschluss an, der dem

Flächentarifvertrag noch eine Zukunft sichert.



