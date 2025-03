ITG erweitert globale KI-gestützte Content-Fähigkeiten mit Ian Hudson als neuem Chief Production Officer

Nach fünf Jahren als Head of Operations EMEA bei Tag kommt Hudson zu einem spannenden Zeitpunkt für das Unternehmen zu ITG, das erst kürzlich im Februar mit der Übernahme von PureRed seine US-Aktivitäten erheblich erweitert hat.

LONDON, 17. März 2025 /PRNewswire/ -- Die Inspired Thinking Group (ITG), ein KI-gestütztes, agiles Content-Unternehmen, hat heute die Ernennung des Branchenveteranen Ian Hudson zum neuen Chief Production Officer bekannt gegeben. Er ist für die Leitung der Content-Erstellung bei ITG und in den Capture Studios verantwortlich.

Er wird nun die Leitung des globalen Modells zur Erstellung von Inhalten von ITG übernehmen und eine konsistente, qualitativ hochwertige Bereitstellung für weltbekannte Kunden wie Microsoft, Walgreens, KFC, Heineken, Samsung und PUMA sicherstellen.

Hudson wird die Content-Teams von ITG weltweit leiten, einschließlich der Offshore-Kapazitäten in Südamerika und Asien, sowie die Capture Studios, die führende Marken bei der Erstellung intelligenterer Videos und Bilder unterstützen. Zu den Einrichtungen gehören Virtual Production, XR und automatisierte Aufnahmen sowie maßgeschneiderte Set-Aufbauten, ein Infinity Cove und eigene Entwicklungs- und Lifestyle-Küchen.

„Wir glauben, dass die Herausforderungen, mit denen Marken in Bezug auf Inhalte konfrontiert sind, tiefer gehen als die Notwendigkeit, ein größeres Volumen zu liefern", sagt Andrew Swinand, CEO von ITG. „Um sich Gehör zu verschaffen, sind intelligentere und personalisiertere Inhalte erforderlich, die auf jeden Kanal zugeschnitten sind, um ein nahtloses Erlebnis zu bieten, wo immer Kunden interagieren. Ians Fachwissen wird entscheidend dazu beitragen, dass jeder von uns erstellte Inhalt von höchster Qualität ist und so gestaltet wird, dass er bei jedem einzelnen Kunden die größtmögliche Wirkung erzielt."

Bevor Hudson 2020 zu Tag kam, war er Teil des Gründungsteams von Hogarth Worldwide, wo er 11 Jahre lang zunächst als Produktionsleiter und später als Betriebsleiter tätig war.

Sue Mountford, CEO EMEA von ITG, sagte: „Wir freuen uns, dass Ian zu einem Zeitpunkt zu ITG kommt, an dem wir weltweit ein beträchtliches Wachstum verzeichnen. Seit über zwei Jahrzehnten ist Ian bei führenden Unternehmen unserer Branche führend in der Erstellung hochwertiger Inhalte, und ich freue mich darauf, zu sehen, wie sich Bereiche wie unsere erstklassige Einrichtung Capture Studios unter seiner Führung weiterentwickeln – und nicht nur großartige Inhalte erstellen, sondern auch Inhalte, die für unsere Kunden funktionieren."

„Ein Großteil der Diskussion über Inhalte konzentriert sich auf Quantität, aber für ITG geht es ebenso um Qualität", kommentierte Ian Hudson, der neue Chief Production Officer von ITG. „ITG liefert die intelligenten, erkenntnisgesteuerten, relevanten Inhalte, die Marken mit ihren Kunden verbinden, und das schnell und in großem Umfang. Es ist mir eine Freude, einem Unternehmen beizutreten, das voller Talente steckt und sich auf einem klaren Aufwärtstrend befindet, mit so viel mehr Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren."

Informationen zu Inspired Thinking Group

ITG ist der führende, KI-gestützte Halo-Content-Partner für Unternehmen auf der ganzen Welt. Es eliminiert die Komplexität des Marketings und liefert ansprechende Inhalte in hoher Geschwindigkeit und großem Umfang, um das Unternehmenswachstum zu fördern und die Marketingkosten zu senken. Zu den Kunden gehören Heineken, Microsoft, Samsung, Haleon, KFC und andere. ITG beschäftigt in seinen weltweiten Niederlassungen über 2.000 Mitarbeiter, und seine KI-gestützte Storyteq Content Marketing Platform wird von Gartner als weltweit führend anerkannt. ITG ist Teil des Unternehmensportfolios von Bridgepoint.

