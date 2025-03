Ist das noch Denokratie in Deutschland oder doch schon Bananenrepublik: Friedrich Merz kauft sich die Kanzlerschaft - und begeht damit nicht nur einen gigantischen Wortbruch, sondern opfert die Wirtschaft in Deutschland auf Kosten der jungen Menschen und zum Nutzen der Boomer-Generation. Muss man in die deutsche Infrastruktur investieren? Ja! Ist die Schuldenbremse eine heilige Kuh? Nein! Aber was Friedrich Merz hier macht, ist das Prinzip Gießkanne. Er kauft die Stimmen der Grünen für 100 Milliarden unsinnige Klimaprojekte (die an der Klimabilanz nichts ändern), er kauft die Stimmen der SPD (keine Rentenreform), und Friedrich Merz kauft dazu noch die Stimmen der Bundesländer - vielleicht zuletzt auch noch den bayerischen Vizeministerpräsidenten Aiwanger, der den Unsinn noch verhindern könnte). Reformen? Fehlanzeige. Wenn die sinnfreie Schulden-Orgie inklusive Klimaneutralität bis 2045 kommt, ist die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland Geschichte!

Hinweise aus Video:

1. EZB senkt Zinsen weniger, weil Europa mehr ausgibt – Umfrage

2. Goldpreis auf 3.200 Dollar – neues Kursziel der UBS

Das Video "Deutschland: Schulden-Orgie - Friedrich Merz kauft sich Kanzlerschaft!" sehen Sie hier..