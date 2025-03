Merz sieht trotz Finanzpaket großen Spardruck

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Friedrich Merz rechnet trotz einzelner Abweichler in den eigenen Reihen mit der nötigen Zweidrittelmehrheit für das von Union, SPD und Grünen vereinbarte Finanzpaket mit Schulden für Investitionen in Infrastruktur, Klimaschutz und Verteidigung. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass das gelingt morgen, aber ich habe natürlich Respekt vor der Abstimmung", sagte der CDU-Chef nach einer Fraktionssitzung von CDU und CSU in Berlin vor dem geplanten Votum im Bundestag.

Merz sprach von zwei oder drei Unionsabgeordneten, die nicht zustimmen wollten. Es gebe "natürlich auch zu Recht Bedenken" gegen das Vorhaben, ein solches enormes Sondervermögen auf den Weg zu bringen. Er könne zudem "voll und ganz" nachvollziehen, dass es Rückfragen und auch Zweifel daran gebe, ob es der richtige Weg sei, das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 ins Grundgesetz aufzunehmen.