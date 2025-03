Börsen Update USA - 17.03. - US Tech 100 stark +1,41 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 41.974,43 PKT und steigt um +1,36 %.

Top-Werte: Walmart +2,95 %, Goldman Sachs Group +2,64 %, Unitedhealth Group +2,53 %, 3M +2,50 %, IBM +2,16 %

Flop-Werte: NVIDIA -1,21 %, Merck & Co -0,29 %, American Express -0,24 %, Amazon -0,12 %, Johnson & Johnson +0,33 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 19.923,48 PKT und steigt um +1,41 %.

Top-Werte: Intel +6,91 %, Lululemon Athletica +5,78 %, AppLovin Registered (A) +5,64 %, MongoDB Registered (A) +5,57 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +5,32 %

Flop-Werte: Tesla -4,08 %, NVIDIA -1,21 %, Meta Platforms (A) -0,72 %, Alphabet Registered (C) -0,14 %, Alphabet -0,14 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.700,20 PKT und steigt um +1,34 %.

Top-Werte: Enphase Energy +8,83 %, AES +6,96 %, Intel +6,91 %, GE Vernova +6,27 %, Monolithic Power Systems +6,17 %

Flop-Werte: Incyte -7,32 %, Discover Financial Services -7,23 %, Capital One Financial -4,44 %, Tesla -4,08 %, Aon Registered (A) -1,82 %