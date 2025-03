Energiekontor - Aktie im Rampenlicht - 17.03.2025

Energiekontor AG ist ein führender Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks in Europa, mit starker Präsenz in Deutschland und Großbritannien. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen von der Projektentwicklung bis zum Betrieb. Hauptkonkurrenten sind RWE Renewables und Ørsted. Energiekontor punktet mit langjähriger Erfahrung und hoher Erfolgsquote bei Projektrealisierungen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Energiekontor einen Gewinn von +15,89 % verbuchen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +3,08 % geändert.

Die Aussicht auf milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz in Deutschland hat die Aktien des Projektentwicklers Energiekontor am Montag kräftig angetrieben. Die Papiere gingen als einer der stärksten Titel im Nebenwerte-Index SDax 13,2 …

Vor den entscheidenden Abstimmungen über das milliardenschwere Finanzpaket in Deutschland sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt zuversichtlich geblieben. Am Montag stieg der Dax um 0,73 Prozent auf 23.154,57 Punkte. Damit stand der Leitindex so …

Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich heute überwiegend positiv. Besonders der SDAX beeindruckt mit einem starken Anstieg, während auch andere Indizes von optimistischer Stimmung profitieren.