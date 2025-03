Das internationale Kooperationsforum 2025 der Global Digital Economy Conference (GDEC) fand am 4. März in Barcelona, Spanien, statt.

Das Kooperationsforum zur digitalen Wirtschaft wurde unter dem Motto „Integration, Innovation, Win-Win: Co-creating a New Blueprint for the China-Europe Digital Economy" vom Organisationskomitee der GDEC ausgerichtet und vom Beijing Municipal Bureau of Economy and Information Technology (BMBEIT) organisiert.

Die Veranstaltung lockte mehr als 150 Regierungsvertreter, Führungskräfte von Unternehmen und Industrieverbänden aus China, Spanien und anderen europäischen Ländern an. Darüber hinaus nahmen mehr als 60 Unternehmen und Institutionen aus Übersee teil.

Jiang Guangzhi, Leiter des BMBEIT, hielt eine Eröffnungsrede in Form eines Digital Human. In seiner Ansprache sagte Jiang, die chinesische Hauptstadt setze als Pionier in der globalen digitalen Wirtschaft die nationale Entwicklungsstrategie für die digitale Wirtschaft aktiv um. Barcelona habe als Kernzentrum der europäischen digitalen Wirtschaft offensichtliche Vorteile in Sachen wissenschaftliche und technologische Industriecluster. Die beiden Städte hätten gute Aussichten auf eine Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Wirtschaft.

Am Rande des Forums veranstaltete das BMBEIT in der spanischen Stadt auch eine Geschäfts- und Investitionsförderungsaktion mit dem Titel „Night of Beijing".

Die Verantwortlichen des BMBEIT warben für Pekings führende digitale Technologielösungen in Schlüsselbranchen der digitalen Wirtschaft wie autonomes Fahren, intelligente Logistik, intelligentes Zuhause, digitales Gesundheitswesen und aufgewertete Telekommunikation. Dazu kombinierten sie Kerntechnologien, Anwendungsszenarien, internationale Förderung und Wirksamkeitsbeispiele.

Darüber hinaus präsentierten Lu Yiji, Vorsitzender der China-Europe Digital Association, Ignasi Castelló, Einkaufsleiter von FICOSA International Spanien, Li Kang, Senior Vice President von China Telecom International, und Zhang Genxue, General Manager der Beijing Digital Economy Enterprises Overseas Innovation Service Base, den aktuellen Stand und die Trends der Entwicklung der digitalen Wirtschaft aus verschiedenen Blickwinkeln und lieferten wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse für Unternehmen und Institutionen.

Die GDEC wurde seit 2021 bereits viermal erfolgreich abgehalten. Sie setzt sich für eine umfassendere internationale Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Wirtschaft und für eine freundliche und nachhaltige Entwicklung der globalen digitalen Ökologie ein. Die GDEC 2025 wird im Juli in Peking stattfinden.

