Midea Group präsentiert auf der ISH 2025 nachhaltige Heizlösungen für Europa

Gebäude tragen wesentlich zu den Treibhausgasemissionen in der EU bei. Laut der Europäischen Umweltagentur machten sie 2022 34 % der energiebezogenen Emissionen aus, was zum Teil auf den Energieverbrauch für Heiz- und Kühlsysteme zurückzuführen ist. Die gute Nachricht ist, dass auch diese Emissionen zwischen 2005 und 2022 um 34 % gesunken sind, was vor allem auf Verbesserungen bei diesen Heiz- und Kühlsystemen zurückzuführen ist.

Als weltweit führendes Technologieunternehmen wird Midea auf der ISH 2025 neue Produkte vorstellen, die durch eine Reihe innovativer Funktionen, allen voran die R290-Heizlösungen, maßgeblich zur weiteren Senkung des Energieverbrauchs beitragen werden. Durch den großflächigen Einsatz von R290 konnte Midea die Emissionen von 3,715 Mio. Tonnen CO2 bei seinen bisher weltweit verkauften 6,2 Mio. Geräten reduzieren.

Midea bietet eine Reihe von R290-Produkten für den europäischen Markt an, darunter die Wärmepumpe Nature ATW, die Wärmepumpe H-Pack, Warmwasserbereiter der Serie Vita und die Lösung iEasyEnergy.

Nature ATW Wärmepumpe: Als eine der bisher fortschrittlichsten Wärmepumpen von Midea wurde die R290 Nature ATW Wärmepumpe speziell für den europäischen Markt entwickelt und erfüllt die höchste ERP-Bewertung der EU von A+++. Da R290 ein natürliches Kältemittel ist, liegt sein GWP bei nur 3 und sein ODP bei 0. Seine große Heizleistung sorgt für eine Wassertemperatur von 80 °C, die allen Anforderungen im Haushalt gerecht wird. Ein weiteres herausragendes Merkmal ist der extrem leise Kompressor, der mit nur 30 dB(A) weniger als das Brummen eines Kühlschranks erzeugt.

H- Pack Wärmepumpe: Innoviert in Deutschland und entworfen in Italien. Die mit dem German Design Award ausgezeichnete Wärmepumpe kommt ohne Außeneinheit aus und kann vollständig in Innenräumen installiert werden. Ihr montagefreundliches Design ermöglicht es, alle Komponenten schnell zu erreichen, spart Zeit und gewährleistet eine effiziente und bequeme Reparatur. Darüber hinaus unterstützt H-Pack Smart Grids und bietet einen Hybridmodus zur Integration vorhandener Gasboiler in Haushalten, um die Energienutzung zu optimieren..