FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu FDP-Neuanfang:

"Auch Dürr hatte seinen Anteil daran, dass Lindners Taktieren in der Ampel die FDP erst in den Umfragen abstürzen ließ und sie nach dem D-Day-Debakel in das parlamentarische Aus beförderte. Dass nun dennoch der 47 Jahre alte Dürr und nicht die polarisierenden altliberalen Schlachtrösser Wolfgang Kubicki und Agnes Strack-Zimmermann die APO-FDP anführen soll, darf der Partei ein wenig Hoffnung auf ein parlamentarisches Comeback in vier Jahren geben. Als bis zuletzt wie Lindner vehementer Verteidiger der Schuldenbremse könnte Dürr die Sehnsucht von CDU-Wählern, die von Merz' Kehrtwende enttäuscht sind, nach einer ordoliberalen Kraft im Bundestag wecken. Die von Lindner in Kauf genommene Wahrnehmung der von Männern dominierten FDP als Wirtschaftspartei sollte Dürr indes korrigieren."/yyzz/DP/nas