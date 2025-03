Pressestimme 'Nürnberger Zeitung' zu Friedrich Merz "Nürnberger Zeitung" zu Friedrich Merz: "Der Kanzler in spe sollte als "lernendes System" begreifen, was er an seinem Verhalten ändern muss, wenn er nach seiner Wahl im April nicht laufend wieder in solche Schwierigkeiten wie jetzt kommen will. …