AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Stellenstreichungen bei Audi:

Das Unternehmen steht in der Pflicht, Kunden mit neuen Autos, die voller Vorsprung durch Technik stecken, zu begeistern. Premium-Fahrzeuge aus Deutschland müssen das, was sie mehr als Fahrzeuge etwa chinesischer Wettbewerber kosten, durch ein Mehr an Qualität und Innovationskraft ausgleichen. Eine starke Marke wie Audi mit einem großen Kreis an Fans darf es nicht beim Streichen von Stellen belassen. Vorsprung durch Sparen funktioniert nicht./yyzz/DP/mis