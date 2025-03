Pressestimme 'Frankfurter Rundschau' zu OECD-Wachstums-Prognose für Deutschland "Frankfurter Rundschau" zu OECD-Wachstums-Prognose für Deutschland: "Am Montag hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD mitgeteilt, was sie den hiesigen Unternehmen zutraut: 0,4 Prozent Wachstum seien in diesem …