Nach Börsengang Springer Nature setzt 2025 auf Rückkehr zum Wachstum Der Wissenschaftsverlag Springer Nature will 2025 wachsen. Das Management erwartet einen Umsatz von 1,885 bis 1,935 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. 2024 belasteten unter anderem Wechselkurseffekte. Der Umsatz ging …