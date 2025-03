Kurs in Richtung Rekordhoch - Anleger warten auf Milliardenpakete

Hallo Community, es ist Sonntag und wieder Zeit für die wöchentliche Analyse.Letzte Woche hatten wir es als unwahrscheinliche Variante beschrieben. Doch sie ist passiert: der nachhaltige Bruch der 200-Tage-Linie, bestätigt zum Wochenschluss.Für wahrscheinlich hielten wir es, dass die US-Administration in dieser entscheidenden Marktphase nicht davon redet, dass eine vorübergehende Rezession OK wäre, weil es ja um viel größere Ziele geht. Doch das ist vor einer Woche passiert.Die Märkte hatten nun verstanden, dass es diesmal doch anders wird und reagierten.Wir sind nun in einer Korrektur, die sich deutlich ausweiten kann. Es wurde nicht nur die 200-Tage-Linie unterschritten, sondern auch eine Doppeltop aktiviert, was das Ziel 39.000 triggert (blaue Strecke).Die nächste lange rote Wochenkerze ist erschienen. Der Bruch der Aufwärtstrendlinie vor einer Woche wirkt.Verabschieden wir uns von der Idee, kurzfristig neue Allzeithochs zu sehen. Die Entwicklung der vergangenen Woche hat die Bären endgültig geweckt.Ziel ist nun die untere Begrenzung des langfristigen Aufwärtstrendkanals oder auch die 200-Woche-Linie. Wir sprechen also von ca. 37.000 bis 39.000 Punkten als maximale Korrekturziele, wenn der langfristige Aufwärtstrend nicht enden soll.Das ist natürlich nicht der Ausblick für die kommende Woche. Doch sollten wir uns für dieses Jahr auf das Erreichen der genannten Marken einstellen. Wieder einmal scheint Warren Buffet Recht zu behalten. Er baut schon seit letztem Mai Cash auf.In der neuen Woche hoffe ich auf einen Pullback Richtung 42.550, aber kaum darüber hinaus. Dort wäre vermutlich ein Short sinnvoll. Die Chartsituation verbessert sich erst nachhaltig über 43.325 (1o).Fallen wir aber unter das Tief vom Donnerstag geht es sehr schnell weiter zu 1n (40.075). Von dort gäbe es wieder Pullback-Chancen bis ca. 41.350.Widerstände sind: 41.875, 42.550, 43.135, 43.325 (1o), 43.884, 43.960, 44.034, 44.400/44.500, 44.967, 45.074, 45.450Unterstützungen sind: 41.350, 40.075 (1n), 40.000, 39.807, 39.570, 39.359, 39.147, 38.910, 38.862, 38.306, 38.001, 37.612, 37.123, 37.052, 36.524, 36.293, 36.011, 36.953 (1m), 35.679, 35.315, 35.095 (1l), 34.600, 34.406, 34.148, 33.860, 33.400, 33.337, 32.920, 32.010 (1k), 31.727, 31.430, 31.161, 30.500, 30.206, 29.568 (1j), 29.250; 29.010, 28.661, 28.156, 27.850, 27.399 (1i), 26.144, 26.000, 25.800 (1h), 25.524, 25.000, 24.700 (1g), 24.294, 24.060, 23.730, 23.243 (1f), 22.942, 22.790, 22.179 (1e), 21.200 (1c), 20.735, 20.380 (1a), 20.000 (1).Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, schaut vorbei auf www.apunkt.de Die nächste Analyse kommt am 23. März 2025.Viele Grüße und viel Erfolg.