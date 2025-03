Größte Übernahme Google will Cybersecurity-Riesen für 30 Milliarden US-Dollar kaufen Die Google-Mutter Alphabet ist am Kauf des israelischen Internetsicherheits-Spezialisten Wiz interessiert und bereit, dafür 30 Milliarden US-Dollar auf den Tisch zu legen. Es wäre der größte Zukauf in der Unternehmensgeschichte.