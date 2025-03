DAX wartet auf den „German Vote“ – Positive Impulse kommen weiter aus China

Die Nachricht, dass Bayern im Bundesrat am Freitag für das Paket stimmen will, sorgte gestern für Zuversicht auf dem Parkett. Dennoch ist eine gewisse Zurückhaltung der Anleger vor den beiden Abstimmungen zu spüren.

Friedrich Merz mag das "Whatever it takes" von Mario Draghi geliehen haben. Er hat aber eine ungleich schwierigere Aufgabe vor sich. Draghis "Whatever it takes" führte zu einer Abwertung des Euro und eine Absenkung der Renditen, Merz könnte den Euro stärken und die Renditen steigen lassen. Am Ende kommt es auf die Wirksamkeit der staatlichen Investitionen und die Nachhaltigkeit an, mit denen sie für Wirtschaftswachstum in Deutschland sorgen können.