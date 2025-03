DAX wieder gen Gipfel unterwegs

Dies gilt für den DAX jedoch nicht vollumfänglich, da über 80 Prozent der Gewinne mittlerweile im Ausland generiert werden. Dennoch verteilten Händler zu Beginn dieser Woche etliche Vorschusslorbeeren auf eine Einigung der neuen Schulden im Umfang von 500 Mrd. Euro und trieben den Deutschen Aktienindex DAX auf 23.154 Punkte bis zum Xetra-Handelsschluss voran. Interessanterweise hielt die Gewinnserie den ganzen Tag über an, wodurch am Ende eine vielversprechende Hammerkerze zustande gekommen ist. Auch wurde der zuletzt favorisierte Long-Trade jetzt aktiviert, Kursgewinne an 23.475 Punkte und darüber 23.921 Zähler sind zum Greifen nah. Eine überschießende Welle könnte sogar aus technischer Sicht an 24.167 Punkte heranreichen, ehe die nächste technische Widerstandsmarke erreicht wird. Ein bärisches Szenario mag man sich unter den aktuellen Umständen kaum vorstellen, dennoch dürfte ein Kursrutsch unter 22.320 Punkte eine längere Verkaufswelle auf 21.513 Punkte zur Folge haben und damit einige Kurslücken der jüngeren Vergangenheit schließen. Im Anschluss könnte aber die Rekordjagd wieder aufgenommen werden, wenn entsprechend positive Impulse vorliegen.

Aktuelle Lage