Nordex feiert seinen Befreiungsschlag

Bereits seit Anfang 2024 zeichnete sich bei Nordex eine klare Barriere um 15,80 Euro auf der Oberseite ab, auf der Unterseite konnte dagegen eine Aufwärtstendenz eingezeichnet werden. Die Annahme beruht seinerzeit auf einer Auflösung auf der Oberseite, dieses Szenario trat auch wie erwartet ein und generierte in der abgelaufenen Woche ein mustergültiges Kaufsignal. Die nächsten Ziele für die Nordex-Aktie lassen sich aktuell um 17,48 und darüber 18,54 Euro ableiten, was den Zwischenhochs aus 2022 und 2021 entspricht. Spätestens ab dem Horizontalwiderstand um 19,75 Euro dürfte Nordex in eine wohlverdiente Pause übergehen. Kommt es dagegen zu einem unerwarteten Kursrutsch auf Wochenbasis unter 15,00 Euro, müsste der bullische Vorstoß als klares Fehlsignal interpretiert werden, dies könnte im Anschluss mit Verlusten auf 13,98 und darunter in den Bereich des EMA 200 bei 12,31 Euro quittiert werden.

Trading-Strategie: