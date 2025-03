Medit bringt neue All-on-X-Lösung Medit SmartX auf den Markt

Medit SmartX bietet Flexibilität und lässt sich in eine Vielzahl von Implantat-Scankörpern integrieren. Benutzer können die Implantatpositionen mühelos überprüfen, ohne dass komplexe Verfahren oder zusätzliche Scanner erforderlich sind. Sie fügt sich nahtlos in bestehende Setups ein und ermöglicht es den Benutzern, ihre bevorzugten Scankörper (Scan Ladder, Smart Flag) zu wählen, wodurch die Flexibilität maximiert und zusätzliche Schritte minimiert werden.

Die wichtigsten Merkmale von Medit SmartX :

1. Einfache Anwendung für alle, minimale Lernkurve

Nahtlose digitale Integration für mühelose Arbeitsabläufe, perfekt für Anfänger und Profis.

2. Kein zusätzlicher Scanner, sofortige Ergebnisse

Vollständig kompatibel mit Medit-Scannern (i900 Family, i700w, i700, i600), was effiziente Arbeitsabläufe ohne zusätzliche Scanner ermöglicht.

3. Verbesserte Genauigkeit, vereinfachter Prozess

Herausragende Präzision mit fortschrittlichen Scan-Algorithmen, die vorhersagbare Ergebnisse für All-on-X-Prothesen gewährleisten.

4. Optimiert für maximale Benutzerfreundlichkeit

Echtzeit-Bibliotheksausrichtung und Optionen zur Okklusionsanpassung basierend auf dem Prothesentyp (z. B. provisorische Brücke, Zahnersatz) für einen erweiterten Arbeitsablauf.

2018 revolutionierte Medit den Markt mit seinem ersten Intraoralscanner, der hohe Präzision und benutzerfreundliche Optionen zu deutlich geringeren Kosten als die Konkurrenz bot. Nach diesem Erfolg führte Medit im Jahr 2021 seinen Bestseller i700, im Jahr 2022 i700 Wireless und i600 sowie im Jahr 2024 i900 ein und bietet damit ein komplettes Sortiment an Scannern für Zahnarztpraxen aller Art.

Seinen Einfluss weitet Medit durch Integrationspartnerschaften über die Hardware von Intraoralscannern hinaus auf Software und Dienstleistungen aus. Durch das Angebot eines offenen Ökosystems für die digitale Zahnmedizin will Medit den gesamten Workflow-Prozess in Zahnkliniken beeinflussen.

Informationen zu Medit

MEDIT ist ein weltweiter Anbieter von 3D-Intraoralscannern und einer All-in-One-Plattform für die digitale Zahnmedizin, die auf einer eigenen patentierten Spitzentechnologie basiert. Das Unternehmen entwickelt außerdem innovative Software für die digitale Zahnmedizin, die die Zusammenarbeit zwischen Zahnkliniken und Labors unterstützt. Der Hauptsitz von MEDIT befindet sich seit seiner Gründung im Jahr 2000 in Seoul, Südkorea. Das Unternehmen verfügt außerdem über Niederlassungen in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie in Europa und kann auf ein weltweites Netz von Vertriebshändlern in über 100 Ländern verweisen. Ausführliche Informationen über die Produkte und Software von MEDIT finden Sie auf der offiziellen Website von MEDIT (www.medit.com).

