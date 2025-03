Baidu schlägt zurück: Neue KI-Modelle lassen Aktie explodieren!

KI-Wettlauf: Baidu will zurück an die Spitze

Die Aktie des chinesischen Tech-Giganten Baidu sprang am Dienstagmorgen um 10,7 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen am Wochenende zwei neue Künstliche-Intelligenz-Modelle vorgestellt hatte. Investoren reagierten euphorisch auf die neueste Version des fundamentalen "Ernie"-Modells sowie ein innovatives Reasoning-Modell, das laut Baidu mit DeepSeeks bahnbrechendem R1 konkurrieren kann.

Reasoning-Modelle gelten als entscheidender Schritt in der Evolution Künstlicher Intelligenz, da sie komplexe Probleme ähnlich wie Menschen in Teilaufgaben zerlegen und unterschiedliche Lösungswege in Betracht ziehen. Die Veröffentlichung der neuen Modelle zeigt Baidus Bemühungen, seine einstige Marktführerschaft in China zurückzuerobern.

"Der Kursanstieg ist vermutlich eine verzögerte Reaktion auf diese neuen Modelle, da Baidu sich darum bemüht, im chinesischen KI-Sektor wieder eine führende Rolle zu spielen", erklärte Kai Wang, Senior Equity Analyst bei Morningstar. Er betonte zudem, dass Baidu als Hyperscaler – also als Betreiber riesiger Cloud-Computing-Zentren – vom steigenden Bedarf an Rechenleistung und Hosting-Diensten profitieren könnte.

Baidu erklärte, dass das neue ERNIE X1 Reasoning-Modell "eine Performance auf Augenhöhe mit DeepSeek R1 bietet, jedoch nur die Hälfte kostet" und über stärkere Fähigkeiten in den Bereichen Verstehen, Planung, Reflexion und Evolution verfüge. Sollte sich dies bewahrheiten, könnte Baidu wieder eine dominierende Stellung im chinesischen KI-Markt einnehmen.

Herausforderung durch DeepSeek und Alibaba

Die Dynamik im chinesischen KI-Sektor hat sich drastisch verändert, seit das Startup DeepSeek im Januar sein Open-Source-Reasoning-Modell R1 vorgestellt hat. DeepSeek hat Baidu in der KI-Rangliste Chinas schnell überholt und damit eine Führungsrolle eingenommen, die früher Baidu gehörte.

"Die Wettbewerbsfähigkeit Baidus hängt entscheidend davon ab, ob die neuen Modelle tatsächlich die versprochenen Leistungs- und Kostenvorteile liefern", sagt Wei Sun, leitender Analyst für Künstliche Intelligenz bei Counterpoint Research.

Strategiewechsel: Baidu setzt auf Open Source

Ein bemerkenswerter Kurswechsel in Baidus Strategie ist die Entscheidung, die neuen KI-Modelle als Open Source freizugeben. Bislang hatte das Unternehmen stark auf proprietäre Modelle gesetzt, bei denen die Architektur und der Quellcode unter Verschluss blieben.

"Mit der Open-Source-Strategie will Baidu seine Technologie erneut als Branchenstandard etablieren, seinen Einfluss in der KI-Community stärken und seine Marktanteile ausbauen", erklärt Sun.

Kann Baidu noch aufholen?

Obwohl Baidu zuletzt an Innovationskraft eingebüßt hat, sehen Analysten weiterhin entscheidende Vorteile für das Unternehmen. Insbesondere der Zugang zu großen Datenmengen – ein zentraler Faktor für leistungsfähige KI – bleibt eine der Stärken von Baidu.

Mit Plattformen wie seiner Suchmaschine und dem populären Online-Forum Baidu Tieba besitzt das Unternehmen eine breite Nutzerbasis, die als potenzieller Multiplikator für seine neuen KI-Dienste dienen könnte.

"Baidu kann sich seine führende Marktstellung in China bewahren, wenn es den Innovationszyklus aufrechterhält und seine Technologie kontinuierlich verbessert", sagt Lian Jye Su, Chefanalyst bei Omdia.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Baidu Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,17 % und einem Kurs von 97,50EUR auf Tradegate (18. März 2025, 11:10 Uhr) gehandelt.