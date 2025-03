Berkshire Hathaway Warren Buffett: Starinvestor erhöht Beteiligung an japanischen Handelsriesen Warren Buffetts Berkshire Hathaway stockt seine Anteile an den fünf japanischen Handelsgiganten Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo auf. Die Aktien der so genannten "Sogo Shosha" steigen daraufhin deutlich.