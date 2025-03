First Hydrogen gründet First Nuclear zur Förderung sauberer Energie mit kleinen modularen Reaktoren

VANCOUVER, BC, 18. März 2025 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) gibt die Gründung seiner Tochtergesellschaft First Nuclear Corp. bekannt, die sich der Förderung sauberer Energie durch den innovativen Einsatz von kleinen modularen Reaktoren (Small Modular Reactors - SMRs) widmet. First Nuclear Corp. („First Nuclear“) hat sich zum Ziel gesetzt, die Produktion von grünem Wasserstoff zu revolutionieren, um damit die weltweiten Bemühungen zur Dekarbonisierung zu unterstützen und den Weg für eine nachhaltige, emissionsfreie Zukunft zu ebnen.

Nutzung der Leistung von SMRs für grünen Wasserstoff

First Nuclear ist bestrebt, fortschrittliche Nukleartechnologien in die Produktion von grünem Wasserstoff einzubinden. SMRs, die für ihre kompakte Bauweise, ihre Skalierbarkeit und ihre Fähigkeit zur kontinuierlichen, wetterunabhängigen Energieversorgung bekannt sind, bilden den Eckpfeiler dieser Initiative. Mit dem Einsatz von SMRs stellt First Nuclear die Herstellung von grünem Wasserstoff in einem stabilen, kostengünstigen und effizienten Verfahren sicher und trägt damit der weltweit wachsenden Nachfrage nach sauberen Energielösungen Rechnung. IDTechEx geht davon aus, dass die Installationsrate von SMRs zur Bekämpfung der Klimakrise deutlich zunehmen wird, wobei der Weltmarkt für SMRs bis 2033 voraussichtlich ein Volumen von 72,4 Milliarden US$ und bis 2043 295 Milliarden US$ erreichen wird, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate (CAGR) von 30 % pro Jahr entspricht.

SMRs sind deutlich kleiner als herkömmliche Reaktoren und können an Standorten eingesetzt werden, die sich nicht für herkömmliche Kernkraftwerke eignen. Die Tatsache, dass SMRs in einer speziellen Anlage hergestellt werden können, bevor sie an den Einsatzstandort transportiert werden, bedeutet, dass sie viel billiger und schneller zu bauen sind. Dank ihrer modularen Struktur kann ein Unternehmen in ein SMR investieren und später weitere SMRs hinzufügen, um einen etwaigen Anstieg des Strombedarfs zu decken. SMRs, insbesondere Mikroreaktoren, können auch in ländlichen Gebieten, wo eine Anbindung an das Hauptnetz schwieriger ist, von großem Nutzen sein.

