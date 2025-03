Rally geht weiter - Positive Wirtschaftsimpulse aus China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Weiterhin gestützt von unerwartet positiven Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion in China haben die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost ihre jüngste Rally fortgesetzt. Positive Impulse lieferten zudem angekündigte Maßnahmen der Regierung in Peking zur Ankurbelung der Inlandsnachfrage und zur Abfederung der Auswirkungen möglicher neuer US-Handelsmaßnahmen.

Die Hoffnung auf Friedensgespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen des Ukraine-Krieges sowie Berichte über einen möglichen baldigen Besuch des chinesischen Staatsoberhaupts Xi Jinping in den USA ließen die Marktteilnehmer "zwischen den Zeilen" nach Anzeichen für eine Deeskalation der geopolitischen Spannungen suchen, hieß es aus dem Handel.