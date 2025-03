Sitka Gold - Erstes Bohrloch 2025 weist an 130 Stellen sichtbares Gold auf!

2024 hatte Sitka Gold (WKN A2JG70 / TSXV SIG) mit Bohrloch 68 in der Goldlagerstätte Blackjack gewaltige 678,1 Meter mit durchschnittlich 1,04 Gramm Gold pro Tonne nachgewiesen, davon 93 Meter sogar mit 2,57 Gramm Gold je Tonne! Mit der ersten Bohrung des auf 30.000 Meter angelegten Bohrprogramms des Jahres 2025 (DDRCCC-25-075) wollte Sitka sowohl die vertikale als auch horizontale Ausdehnung dieser hochgradigen Vererzung testen – und meldet jetzt, dass man in den gewonnenen Bohrkernen sage und schreibe 130 Mal sichtbares Gold beobachten konnte!

Bei diesem Bohrloch mit seiner Länge von 715,97 Metern handelt es sich um eine der längsten Bohrungen, die Sitka bislang auf Blackjack bisher durchgeführt hat. Nach einer ersten Prüfung der Bohrkerne sind die Geologen nun überzeugt, dass sich starke Goldmineralisierung von Bohrloch 68 aus mindestens 70 Meter nach Nordosten ausweitet. Wie Sitkas CEO Cor Coe ausführt, deuteten zudem schon die in der Tiefe zunehmenden Gehalte von Bohrloch 68 darauf hin, dass man sich in Richtung der Quelle des beeindruckenden Goldsystems vorarbeite.

Sogar Abbau untertage denkbar

Sitkas CEO erhofft sich von den Ergebnissen der Bohrung 75 unter anderem ein erweitertes Verständnis der Dimensionen der Blackjack-Vererzungszone in der Tiefe. Höhere Goldgehalte, so das Unternehmen, könnten dort nämlich potenziell sogar einen Untertageabbau unterhalb der Begrenzungen der bisher abgegrenzten Ressource und der dafür angelegten Grubenbegrenzung möglich machen.

Sitka hatte erst vor Kurzem eine grubenbegrenzte Ressource von 1,291 Mio. Unzen Gold mit durchschnittlich 1,01 g/t Gold in der Kategorie angezeigt sowie 1,044 Mio. Unzen Gold bei 0,94 g/t Gold in der Kategorie geschlussfolgert für Blackjack ausgewiesen. Mit der nächsten Bohrung des diesjährigen Programms (DDRCCC-25-076) will das Unternehmen die Blackjack-Zone nun in noch einmal größere Tiefen untersuchen. Dazu wird Bohrloch vom selben Standort aus abgeteuft wie 75 aber mit einem steileren Winkel.

Fazit: Während andere Explorer im Yukon noch darauf warten müssen, dass der Frühling kommt, legt Sitka Gold bereits einen furiosen Start in das bislang größte Bohrprogramm der Unternehmensgeschichte hin! 130 Stellen mit sichtbarem Gold gleich in der ersten Bohrung des auf 30.000 Meter angelegten Programm sind mehr als nur vielversprechend. Eine Garantie für extrem hohe Goldgehalte gibt es natürlich nicht, man muss auf die Laborergebnisse warten. Die Chancen auf einen weiteren Volltreffer wie in Bohrloch 68 stehen aber angesichts der bisherigen Bohrerfolge und eben der Nähe zu der spektakulären Bohrung 68 unserer Ansicht nach äußerst gut! Die Untersuchung im Labor kann jetzt gar nicht schnell genug erfolgen. Auf jeden Fall dürfte Sitka am Markt mit der heutigen Meldung noch einmal nachdrücklich auf sich aufmerksam machen – zumal der Goldpreis aktuell nachhaltig die Marke von 3.000 USD pro Unze zu überwinden scheint.

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen