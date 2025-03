Allianz mit Rekordgewinn im Geschäftsjahr 2024

Bereits Ende Februar meldete die Allianz (DE0008404005) ein Plus von 8,7 Prozent beim operativen Gewinn und übertraf mit dem Rekordwert von 16 Mrd. Euro die eigene Prognose. Dieser Wert wurde vom Management auch als Richtwert für 2025 in Aussicht gestellt (plus/minus 1 Mrd. Euro). Alle Geschäftsbereiche entwickelten sich 2024 positiv, besonderer Gewinntreiber in Q4 war die Sparte der Schadens- und Unfallversicherung. Der Nettogewinn stieg um 10,1 Prozent auf 10 Mrd. Euro – die Grundlage für die Dividendenerhöhung auf 15,40 Euro pro Aktie nach 13,80 Euro im Vorjahr. Die Allianz kündigte zudem ein weiteres Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Mrd. Euro an. Wer sich auf Allzeithoch bei rund 350 Euro lieber konservativ positioniert, kann sich mit Zertifikaten vor Rückschlägen schützen und attraktive Seitwärtsrenditen generieren.

Discount-Strategie mit 5,8 Prozent Puffer (Juni)