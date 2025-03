Merger-Durchbruch bei OMV/ADNOC-Töchtern

Die OMV (AT0000743059) konnte sich nach mehrjährigen Verhandlungen Anfang März mit ihrem 25-Prozent-Aktionär Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) auf die Zusammenlegung beider Petrochemie-Tochterunternehmen Borealis und Borouge unter dem Namen Borouge Group International (BGI) einigen. An BGI werden OMV und ADNOC zu je 46,9 Prozent beteiligt sein. Nach der geplanten Übernahme der kanadischen Nova Chemicals (Q1-2026) wird das neue Unternehmen der weltweit viertgrößte Polyolfin-Produzent mit Zentrale in Wien und Doppel-Listing in Abu Dhabi und Wien. BGI plant eine jährliche Mindestdividende von 2,2 Mrd. US-Dollar. Wer bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie zweistellige Jahresrenditen erzielen will, greift zum Zertifikat.

Bonus-Strategie mit 15,6 Prozent Puffer (Juni)