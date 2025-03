Goldminen-Aktien im Fokus

Der Goldpreis kennt seit Herbst 2022 im Grunde nur eine Richtung: aufwärts. Vergangene Woche wurde erstmals die Marke von 3.000 US-Dollar für eine Feinunze geknackt (31,1 Gramm). Experten nennen dafür eine Handvoll guter Begründungen: War es im vergangenen Jahr oftmals die Hoffnung auf sinkende Zinsen, die das ertraglose Edelmetall glänzen ließ, argumentieren die Käufer derzeit nahezu mit dem Gegenteil, nämlich steigender Inflation in Folge von Fragmentierung der Weltwirtschaft durch geo- und handelspolitische Konflikte. Der Goldpreis gilt auch als Gradmesser für Unsicherheit bezüglich globaler Politik und Konjunkturentwicklung. Als Käufer treten derzeit zudem die großen Zentralbanken der Welt auf, allen voran China. Das Aktionär Best of Gold Miners Index-Zertifikat, handelbar unter der ISIN DE000DA0AAY4 bei Morgan Stanley, ermöglicht Anlegern, auf eine Auswahl von Top-Goldproduzenten weltweit setzen und von steigenden Kursen und Dividenden der Unternehmen – und somit indirekt von steigenden Goldnotierungen – zu profitieren.

Hinter dem Index steht ein fester Aktienkorb mit neun weltweit führenden Goldproduzenten, die allesamt an US-amerikanischen und kanadischen Börsen gelistet sind. Das Schwergewicht mit gut 20 Prozent ist Agnico-Eagle Mines, zusammen mit Kinross Gold (18,2 Prozent) und Endeavour Mining (14,9 Prozent) stellen die Top drei also etwas mehr als 50 Prozent der Indexgewichtung. Auf Platz 4 bis 9 folgen Barrick Gold (14,6 Prozent), B2BGold, Newmont, SSR Mining, Ocean Gold und McEwen Mining (1,5 Prozent). Auf den Internetseiten von Solactive finden Anleger unter der ISIN des Index DE000SL0DLV1 stets die aktuelle Gewichtung.

Gold wird weltweit in US-Dollar abgerechnet und die Aktien im Basket sind nur in den USA oder Kanada notiert, weshalb sich Anleger eines Wechselkursrisikos bewusst sein müssen. Eine Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar und dem kanadischen Dollar wird sich negativ auswirken.

Der Net Total Return Index sieht vor, dass die jährlichen Nettodividenden reinvestiert werden und somit den Anlegern zugutekommen. Die jährliche Managementgebühr beträgt 0,6 Prozent, die Geld-Briefspanne bei 0,04 Euro oder 0,27 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Wer davon ausgeht, dass der Goldpreis weiter steigt oder zumindest hoch bleibt und somit auf steigende und soliden Unternehmensgewinne der großen Minen-Unternehmen setzen möchte, könnte das Zertifikat auf den Aktionär Best of Gold Miners Index als Beimischung aufnehmen. Goldminen-Aktien können wie Gold aufgrund geringerer Korrelationen zur Diversifikation beitragen.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Aktionär Best of Gold Miners Index oder von Zertifikaten auf den Aktionär Best of Gold Miners Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de