Nicht DeepSeek: Neue Open-Source-KI von Tenscent verwandelt Text in 3D-Welten

Der chinesische Tech-Riese Tencent setzt auf Open Source und bringt fünf neue KI-Modelle auf den Markt, die Texte oder Bilder in 3D-Grafiken umwandeln können. Die Modelle basieren auf dem hauseigenen System Hunyuan3D 2.0 und sollen Entwicklern kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ziel ist es, die hauseigene 3D-Engine für Spiele und digitale Inhalte massiv aufzurüsten, so Bloomberg.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Baidu.Com Inc ADRs!

Mit dieser Offensive reiht sich Tencent in die Riege der großen Tech-Unternehmen ein, die ihre KI-Modelle rasant weiterentwickeln. Seit das chinesische Start-up DeepSeek mit seinen leistungsstarken, aber kostengünstigen Modellen für Aufsehen sorgte, hat sich das Tempo im KI-Rennen deutlich erhöht. Nicht nur Tencent, sondern auch Alibaba und Baidu treiben ihre Entwicklungen voran. So hat Baidu gerade sein Modell Ernie 4.5 vorgestellt, das mit DeepSeek R1 konkurrieren soll.

Dennoch bleiben Zweifel. Analysten von Bloomberg Intelligence bezweifeln, dass Baidu mit seinen neuen KI-Modellen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil erzielen kann. Der KI-Markt in China ist hart umkämpft - und eine Differenzierung zwischen den Modellen ist schwierig.

Tencent will mehr als nur aufholen

Auch Tencent versucht, verlorenen Boden gutzumachen. Kürzlich stellte das Unternehmen den Hunyuan Turbo S vor, ein KI-Modell, das sich auf schnelle Reaktionszeiten konzentriert und sich von der tiefen Denkweise des DeepSeek R1 unterscheidet. Darüber hinaus konnte Tencent die Betriebskosten drastisch senken, was die Verbreitung der Technologie erleichtert.

Die neuen Plattformen von Tencent fügen sich in die umfassendere Strategie des Konzerns ein. Vor allem die Spieleindustrie könnte davon profitieren, da KI-Prozesse bei der Entwicklung von Spielwelten deutlich beschleunigt werden könnten. Doch Tencent geht noch weiter: Das Unternehmen integriert DeepSeek R1 bereits in mehrere Dienste, darunter die WeChat-Suche und den KI-Chatbot Yuanbao. Letzterer konnte sich kurzfristig sogar als meistgeladene iPhone-App in China behaupten.

Mit Open-Source-Initiativen und strategischen Kooperationen will Tencent im KI-Spiel nicht nur mitspielen, sondern die Regeln neu definieren. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten – aber das Rennen um die Zukunft der KI ist in vollem Gange.

Tecent-Aktie legt zu



An der Börse in Hongkong legte die Aktie heute um rund drei Prozent zu. Ein Anteilsschein kostet derzeit 541 Hongkong-Dollar.

Am Mittwoch wird das chinesische Technologieunternehmen seine neuesten Zahlen veröffentlichen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion