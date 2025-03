Was hinter den explodierenden Kosten der Aachener Uniklinik steckt (FOTO)

Wittlich (ots) - Erst Zukunftsprojekt, jetzt ein finanzielles Desaster: Der neue

Zentral-OP der Aachener Uniklinik sollte eines der modernsten unterirdischen

Klinikgebäude Deutschlands werden. 35 OP-Säle, 50 Intensivbetten, alles auf dem

neuesten Stand der Technik. Doch nun liegt der Bau auf Eis - wegen

explodierender Kosten.



Steigende Baukosten sind kein Zufall, sondern das Ergebnis von Fehlkalkulationen

und mangelnder Kontrolle. Es gibt zahlreiche Schwachstellen großer Bauprojekte -

kein Wunder, dass die Kosten oft aus dem Ruder laufen. Was hinter dem

finanziellen Chaos steckt und welche Fehler sich ständig wiederholen, erklärt

der nachfolgende Beitrag.





Die Aachener Uniklinik - ein weiteres Beispiel für gescheiterte GroßprojekteWenn Planungen scheitern oder unzureichend erfolgen, trägt am Ende meistens derSteuerzahler die Kosten - so auch im Fall der Aachener Uniklinik. Besondersproblematisch wird es, wenn nicht nur falsche Kalkulationen, sondern auchmangelnde Kontrolle die Kosten in die Höhe treiben. Solche Entwicklungen sindkeine Seltenheit: Auch die Beethovenhalle in Bonn zeigt, wie öffentliche Gelderdurch unzureichende Aufsicht verschwendet werden. Dort versäumte es derAuftraggeber, sowohl die erbrachten Planungsleistungen als auch deren Qualitätangemessen zu überprüfen - mit erheblichen finanziellen Folgen.Diese Probleme sind nicht auf Einzelfälle beschränkt, sondern ein systemischesPhänomen. Handwerker sind verpflichtet, auf Planungsmängel hinzuweisen. Und sietun dies immer häufiger, denn sie wissen, dass sie andernfalls selbst fürFehlplanungen haften könnten. Wer trotz offensichtlich mangelhafter Vorgabenweiterarbeitet, trägt am Ende oft einen erheblichen Teil der Kosten - nicht derAuftraggeber und nicht der Staat.Fehlplanung als KostentreiberGroßprojekte wie der Zentral-OP der Aachener Uniklinik scheitern oder verteuernsich massiv, wenn die Planung nicht mit der notwendigen Sorgfalt erfolgt. Häufigbekommen die Planer vom Auftraggeber nicht ausreichend Zeit, um fundierteKonzepte auszuarbeiten. Das liegt unter anderem daran, dass öffentlicheBauherren unter Druck stehen: Fördermittel sind an Fristen gebunden,Verzögerungen könnten den Verlust dieser Gelder bedeuten. Um dementgegenzuwirken, setzen sie Planer unter enormen Zeitdruck - mit fatalenFolgen.Statt auf realistische Zeitpläne zu bestehen oder Bedenken klar zu äußern,beugen sich viele Planer den Anforderungen der Auftraggeber. Sie arbeitenoberflächlich, liefern unfertige Konzepte und lösen damit eine Kettenreaktion