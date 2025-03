Ray Dalio: Sein Tipp für das Zeitalter der Unsicherheit

Ray Dalio, Starinvestor und Gründer von Bridgewater Associates, sieht die Welt in einer Phase des raschen Wandels. Zunehmende geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Verschiebungen und technologische Entwicklungen machen die Zukunft unsicher. Doch Dalio ist überzeugt: Wer erfolgreich sein will, muss sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Sein Rat? Meditation. "Alles, was ich im Leben erreicht habe, verdanke ich meiner Meditation", so Dalio gegenüber CNBC. Sie gebe ihm Ruhe, Ausgeglichenheit und eine tiefere Verbundenheit mit der Welt und den Menschen. Gerade in Zeiten des Wandels seien diese Eigenschaften besonders wichtig.