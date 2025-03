Erweiterte Gesundheitsüberwachung jetzt mit 4G-Konnektivität

TORONTO, 18. März 2025 /PRNewswire/ -- Nuralogix, ein globaler Pionier im Bereich der affektiven KI bzw. emotionalen KI und Entwickler der bekanntesten berührungslosen Blutdruck-App, hat heute die neueste Entwicklung seines bahnbrechenden Anura MagicMirror angekündigt. Der intelligente Spiegel der nächsten Generation ist jetzt mit 4G-Konnektivität und einem schlanken, verbesserten Design ausgestattet und erweitert seine Möglichkeiten für die kontaktlose Gesundheitsüberwachung in Echtzeit in verschiedenen Branchen, von Krankenhäusern und Kliniken bis hin zu Einzelhandelsstandorten und betrieblichen Gesundheitsprogrammen.

Revolutionierung der Gesundheitsüberwachung mit KI-gestützten Erkenntnissen

Der MagicMirror ist der erste intelligente Spiegel, der die Nuralogix-eigene Technologie des Transdermal Optical Imaging (TOI) nutzt, um den Blutfluss im Gesicht zu analysieren und in nur 30 Sekunden umfassende Erkenntnisse über die Gesundheit zu gewinnen. Der Spiegel ist in die cloudbasierte DeepAffex-Plattform des Unternehmens integriert und liefert über 100 Gesundheitsparameter, darunter:

Vitalwerte: Blutdruck, Pulsfrequenz, Atemfrequenz, Körpertemperatur

Blutdruck, Pulsfrequenz, Atemfrequenz, Körpertemperatur Physiologisch: Variabilität der Herzfrequenz

Variabilität der Herzfrequenz Allgemeine Risiken: Herzinfarktrisiko, Schlaganfallrisiko, Risiko einer Fettlebererkrankung

Herzinfarktrisiko, Schlaganfallrisiko, Risiko einer Fettlebererkrankung Indikatoren für psychisches Wohlbefinden: Index für psychische Belastung

Index für psychische Belastung Körperliche Beurteilungen: Body-Mass-Index und Alter der Gesichtshaut

Body-Mass-Index und Alter der Gesichtshaut Blut-Biomarker-Risiken: Hämoglobin-A1C-Risiko und Nüchternblutzucker-Risiko

Mit der zusätzlichen 4G-Konnektivität bietet MagicMirror eine nahtlose Datenübertragung in Echtzeit und ist damit eine ideale Lösung für Gesundheitsdienstleister, Einzelhändler, Wellness-Programme in Unternehmen und die Integration von Smart Home. Dies gewährleistet eine breitere Zugänglichkeit in abgelegenen Gebieten und eine größere Flexibilität für Unternehmen, die modernste Gesundheitsanalysen nutzen möchten. Zusätzlich zur 4G-Konnektivität kann MagicMirror bereits WLAN und Ethernet nutzen, sodass Benutzer jederzeit und überall verbunden sind.