Bahn frei! Gold pulverisiert Widerstand. Mega-Ausbruch bei dieser Gold-Aktie

Der Goldpreis scheint vor dem morgigen (19. März) Fed-Termin jegliche Zurückhaltung abzulegen. Getrieben von der aktuellen Gemengelage bricht der Goldpreis zur Stunde deutlich über die 3.000 US-Dollar aus. Ob der Ausbruch verfrüht ist, wird sich spätestens morgen herausstellen. Nicht nur die Leitzinsenscheidung selbst steht im Fokus, auch die quartalsweise erscheinenden Projektionen der US-Notenbank zu Zinsen, Inflation etc. sind richtungsweisend.

Keine Störfeuer von Anleiherenditen und US-Dollar

Die Hausse nährt die Hausse! Gold weist ein knackiges Aufwärtsmomentum auf, das zwar maßgeblich auf dem „sicheren Hafen“-Argument basiert, aber mittlerweile auch von technisch orientierten Investoren befeuert wird. Keiner will den Goldrausch verpassen. Sollten weiterhin Störfeuer seitens der Renditeentwicklung der Anleihen und des US-Dollars ausbleiben, könnte es mit der Goldpreisrallye noch weit gehen. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Noch jede Menge Luft nach oben. Goldpreis eskaliert und knackt die 3.000 USD. Gold nun rasant auf 4.000 USD?“. Doch man sollte sich nicht nur auf Gold konzentrieren. Silber sieht aktuell sehr vielversprechend aus und hat gegenüber Gold noch erhebliches Nachholpotenzial. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Es geht los. Silberpreis pulverisiert Widerstand. Silber nun vor rasantem Anstieg“. Es bleibt also dabei: Die Schere zwischen den Edelmetallpreisen (Gold, Silber, Kupfer) und den Ölpreisen (Brent, WTI Oil) geht unverändert auseinander.

Zurück zu den Anleiherenditen und dem US-Dollar. Zu Wochenbeginn notieren die für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen nahezu unverändert im Bereich von 4,3 Prozent. Der US-Dollar weist nach wie vor eine deutliche Schwäche aus. So nimmt der US-Dollar-Index die letzten Verlaufstiefs im Bereich von 103 Punkten ins Visier.

Mega-Ausbruch bei dieser Gold-Aktie

Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Alamos Gold wurde erst vor wenigen Tagen an dieser Stelle ausführlich thematisiert. Unter fundamentalen Aspekten macht die Aktie einen exzellenten Eindruck. Nicht zuletzt die imposante Kursrallye der letzten Monate unterstreicht das. Bis vor kurzem konsolidierte Alamos Gold diese Rallye im Bereich von 24 US-Dollar. Doch ein bevorstehender Ausbruch zeichnete sich zuletzt bereits ab. Im Zuge der Rallye des Goldpreises pulverisierte Alamos Gold die 24 US-Dollar und macht sich nun auf den Weg in Richtung 30 US-Dollar. Die zentrale Unterstützung ist unverändert in den Bereich von 21,4 US-Dollar zu verorten.

Doch nicht nur Alamos Gold hat einen entscheidenden Schritt gemacht. Auch die Aktien anderer Goldproduzenten sind „aufgewacht“. Barrick Gold, Newmont Corp., Kinross Gold, Agnico Eagle Mines, B2Gold etc. – die Breite der Erholung in den Produzentenaktien nährt wiederum die Hoffnungen und Erwartungen im Hinblick auf den Vorstoß des Goldpreises.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

