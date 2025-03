UNIQA wird Mitglied des CRO Forums

Die UNIQA Gruppe, eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa, wird Teil der international anerkannten Risikomanagement-Plattform CRO Forum. Das Versicherungsunternehmen war schon seit 2013 in die Arbeit der Plattform eingebunden, nun startet die Vollmitgliedschaft. Das CRO Forum wurde 2004 gegründet, um die Risikomanagementpraxis in der Versicherungsbranche voranzutreiben. Die Mitgliedsunternehmen sind große multinationale Versicherungsunternehmen, die ihren Fokus auf Europa legen.



Kurt Svoboda, Chief Financial and Risk Officer bei UNIQA Insurance Group AG : " Der Beitritt zum CRO Forum als vollwertiges Mitglied ist ein bedeutender Schritt für UNIQA. Diese Mitgliedschaft ermöglicht uns, von den umfangreichen Erfahrungen und dem Fachwissen der führenden Risikomanagerinnen und -manager der Branche zu profitieren und gleichzeitig unsere eigenen Erkenntnisse und Best Practices einzubringen. Gemeinsam können wir die Zukunft des Risikomanagements aktiv mitgestalten und auf die Herausforderungen der sich ständig wandelnden Risikolandschaft reagieren. "

Zu den wichtigsten Tätigkeitsbereichen des CRO Forums gehört die kontinuierliche Weiterentwicklung der Risikomanagement-Standards, Unterstützung und Beratung für Behörden bei der Implementierung dieser Standards sowie der intensive Erfahrungsaustausch auf Unternehmensebene über nationale Grenzen hinweg.



" Unsere vollwertige Mitgliedschaft im CRO Forum unterstreicht das Engagement von UNIQA für hohe Standards im Riskmanagement und unsere Bereitschaft, die internationalen Rahmenbedingungen für Versicherungsunternehmen aktiv mitzugestalten ", betont Svoboda.

Im Namen der Mitglieder freut sich Carolina Otero, Vorsitzende des CRO Forums , auf den Neuzugang aus Österreich: " Als eines der führenden Versicherungsunternehmen in Zentral- und Osteuropa bringt UNIQA wertvolle Perspektiven in das CRO Forum ein. Die regionale Expertise und Erfahrung in unterschiedlichen Märkten werden den internationalen Dialog bereichern. Zudem trägt UNIQA mit vielfältigen Fachkompetenzen zum Forum bei - etwa mit dem eigenen NatCat Competence Center, das sich mit der Komplexität von Naturkatastrophen und deren Entwicklung im Kontext des Klimawandels befasst. "

Fotos von Kurt Svoboda, Chief Financial and Risk Officer bei UNIQA Insurance Group AG, finden Sie hier .



