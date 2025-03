Hauck Aufhäuser Lampe erzielt 2024 erneut Rekordergebnis

Frankfurt (ots) -



- Nachsteuerergebnis des HAL-Konzerns wächst um 19,0 % auf 98,7 Mio. Euro

- Konzernweite Erträge steigen auf hohem Niveau um 4,9 % auf rund 460 Mio. Euro

- Assets under Service & Management erreichen 280 Mrd. Euro per Ende 2024

- Kennzahlen mit dynamischen Wachstumsraten in der Langfristbetrachtung

- Laufendes Geschäftsjahr von geplantem Erwerb durch ABN AMRO geprägt



Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (HAL) hat im Geschäftsjahr 2024 erneut

ein Rekordergebnis erzielt. Dem Bankhaus ist es dabei gelungen, alle

wesentlichen Kennzahlen teils deutlich zu steigern und somit den Kurs der

vergangenen Jahre fortzusetzen: Das Nachsteuerergebnis wuchs im Berichtsjahr um

19 % auf rund 99 Mio. Euro und näherte sich damit der 100-Mio.-Euro-Marke. Die

konzernweiten Erträge stiegen auf hohem Niveau um rund 5 % auf rund 460 Mio.

Euro. Getragen wurde die erfreuliche Entwicklung durch alle Geschäftsbereiche.







des organischen Wachstums auf dem Closing des Erwerbs durch die niederländische

Bank ABN AMRO.



Michael Bentlage, Vorstandsvorsitzender von Hauck Aufhäuser Lampe: "Das

Geschäftsjahr 2024 war für Hauck Aufhäuser Lampe ein herausragendes Jahr. Wir

sind heute, gemessen an unserer Leistungsfähigkeit, unserer Größe und nicht

zuletzt unserer Profitabilität ein führender Anbieter auf dem deutschen Private

Banking- und Wealth Management-Markt. Diese Entwicklung reflektiert nicht nur

das große Vertrauen unserer Kunden, sondern auch die erfolgreiche Umsetzung

unserer strategischen Prioritäten und die Anpassungsfähigkeit unseres

diversifizierten Geschäftsmodells in einem anhaltend anspruchsvollen

Marktumfeld. Unser Bankhaus weist seit Jahren eine dynamische

Geschäftsentwicklung auf und hat damit eine nachhaltige Wachstumsgeschichte im

deutschen Banking geschrieben."



Wesentliche Kennzahlen im Überblick



- Die konzernweiten Erträge nahmen im Jahr 2024 um 4,9 % auf rund 460 Mio. Euro

zu (Vorjahr: rund 438 Mio. Euro).

- Das Zinsergebnis stieg im Berichtsjahr um 6,2 % auf 151,7 Mio. Euro (Vorjahr:

142,9 Mio. Euro). Zugleich erhöhte sich das Provisionsergebnis um 4,2 % auf

269,0 Mio. Euro (Vorjahr: 258,2 Mio. Euro).

- Das Vorsteuerergebnis (EBT) wuchs dazu überproportional um 15,9 % auf 131,4

Mio. Euro (Vorjahr: 113,4 Mio. Euro).

- Das Nachsteuerergebnis verzeichnete ein Plus von 19,0 % und mit 98,7 Mio. Euro

erstmals fast dreistellige Zahlen (Vorjahr: 83,0 Mio. Euro).

- Die Cost-Income-Ratio (CIR) belief sich auf 72,2 % (Vorjahr: 71,6 %).

- Der Return on Equity (ROE) verbesserte sich auf 16,8 % (Vorjahr 13,3 %). Seite 2 ► Seite 1 von 3





