Rumäniens Bauwirtschaft mit Chance auf Comeback Der Datenanbieter Research and Markets stellt der rumänischen Bauindustrie für den Zeitraum 2025 bis 2028 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate in Höhe von 3,7 Prozent in Aussicht. Chance auf Trendwechsel am Bau Besonders interessant: …