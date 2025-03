AirHelp Germany GmbH / Finanzierung: AirHelp sichert sich Investition ...

Finanzierung: AirHelp sichert sich Investition von Abry Partners Berlin (ots) -



- Das Eigenkapitalunternehmen Abry erwirbt im Rahmen einer Sekundärinvestition eine Minderheitsbeteiligung an AirHelp

- AirHelp möchte damit Kapital an seine langjährigen, unterstützenden Aktionäre zurückgeben

- Die Partnerschaft bringt für beide Unternehmen Vorteile

Das Travel-Tech-Unternehmen AirHelp (https://www.airhelp.com/) Inc. ("AirHelp") gibt eine Minderheitsbeteiligung von Abry Partners ("Abry"), einem führenden nordamerikanischen Eigenkapitalunternehmen, bekannt. Abry wird im Rahmen einer Sekundärinvestition eine Minderheitsbeteiligung an AirHelp erwerben, die es AirHelp ermöglicht, Kapital an seine langjährigen, unterstützenden Aktionäre zurückzugeben.